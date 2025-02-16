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台中國際會展中心完工驗收倒數 年底開館迎首場國際展

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中國際會展中心是全台灣臨接綠地公園面積最大、屋頂曲面最複雜的會展中心。台中市政府提供
台中國際會展中心是全台灣臨接綠地公園面積最大、屋頂曲面最複雜的會展中心。台中市政府提供

台中市民及工商界引頸期待超過20年的「台中國際會展中心」，在台中市政府建設局及工程團隊努力下，即將完成工程驗收及點交作業，後續將由外貿協會接手營運管理，預計今年底開館迎來首場展覽，屆時將吸引國內外工商界共襄盛舉，為台中帶來嶄新的國際商貿契機。

建設局長陳大田表示，台中國際會展中心是全台灣臨接綠地公園面積最大、屋頂曲面最複雜的會展中心，設計特色採挑高26.2公尺的半戶外空間(TreeGate)，配合3D曲面屋頂桁架吊裝以及TreeGate空間桁架組裝。

施工過程中亦是極具艱難的挑戰，展場採硬化地坪提升耐用性、佈展管溝功能完整，並採分區控制節約能源，同時更取得鑽石級候選綠建築證書，及銅級候選智慧建築證書。

陳大田進一步說明，市長盧秀燕以最高標準為公共工程把關，歷經疫情及缺工影響，在市府建設團隊的努力下，台中國際會展中心去年9月已完工，並即將完成工程驗收與點交作業。

後續將交由具有南港展覽館、台北世貿中心及台北國際會議中心等豐富營運經驗的外貿協會營運管理，貿協3月將依營運契約進場，辦理基本營運設備及補充工程等相關投資項目，借助民間資源參與，共同建構中台灣最具吸引力的國際會展環境。

建設局表示，台中國際會展中心雄偉且具特色的外觀營造台中新地標，夜晚的燈光閃耀七彩迷人光芒，更展現建築的輝煌氣勢。

未來可提供2,360個展覽攤位及2,200席的大型國際會議廳，整合從製程、設計到展銷地區整體產業鏈，創造國際競爭力，提供國際人士商務交流的平台、創造多元就業人口，實現「富市台中，新好生活」城市願景圖。

台中國際會展中心夜晚的燈光閃耀七彩迷人光芒，更展現建築的輝煌氣勢。台中市政府提供
台中國際會展中心夜晚的燈光閃耀七彩迷人光芒，更展現建築的輝煌氣勢。台中市政府提供
台中國際會展中心完工驗收倒數，年底開館迎接首場國際展覽。台中市政府提供
台中國際會展中心完工驗收倒數，年底開館迎接首場國際展覽。台中市政府提供

外貿協會

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