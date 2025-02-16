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彰縣下屆議員 估多1席山地原住民

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導
彰化縣議會下屆確定增加1席山地原住民席次，議員總席次將從54人增加到55人，並推估第一選區下屆將少1席，四選區增加1席。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會下屆確定增加1席山地原住民席次，議員總席次將從54人增加到55人，並推估第一選區下屆將少1席，四選區增加1席。記者劉明岩／攝影

彰化縣人口直直落，但原住民人口卻逐年增加，去年更成長2成達6900人，下屆縣議員將增加1席山地原住民名額，總席次達55席，但推估第一選區下屆將少1席、第四選區增加1席，老將、新秀仍有一番激戰。

彰化縣現有第九選區1席平地原住民縣議員，依新規定設籍的山地原住民人口達1500人，彰化縣下屆將增設第十選區1席山地原住民，縣議員總席次將從本屆的54席，增加到55席。至於一到八選區，因人口變動，初估一選區將從13席減為12席、第四選區從8席增為9席，但要以今年五月人口數確認。

彰化縣第一選區（彰化、花壇、芬園）本屆共13席，分別是許原龍、温芝樺、許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢、顧黃水花、葉永清．吳韋達、黃千宴、陳銌銌及白玉如，其中，民進黨籍莊陞漢傳將轉換跑道選彰化市長，同黨兩屆任滿的芬園鄉長林世明將選議員；顧黃水花可能由任滿兩屆的兒子、花壇鄉長顧勝敏接棒，強棒依舊在，再有新人投入，下屆若少1席競爭將更激烈。

第四選區（員林、大村、永靖）本屆有凃俊任、張錦昆、張欣倩、黃正盛、劉惠娟、詹木根、張雪如、曹嘉豪等8席，如果因縣議員參選下屆縣長、市長或個人因素無法再競選，加上選區人口增加多出1席，最多產生6個缺額。

其中，國民黨籍凃俊任、劉惠娟有意轉跑道選員林市長，已故員林市長游振雄長子游筑凱也可能投入選議員，至於無黨籍詹木根涉貪瀆案，國民黨張錦昆面對選罷法排黑條款，都不排除有接棒人選，對選情添加變數。

此外，本屆「落選頭」民進黨前縣議員賴澤民、陳秋蓉都可能捲土重來。另，員林市有3名市民代表、永靖鄉有1名鄉民代表、大村鄉可能也有1到2人參選，預料將有一番激戰。

吳韋達 張錦昆 張雪如 排黑條款 林世明 游振雄 議員 陳秋蓉 黃柏瑜

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