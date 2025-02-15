彰化踩街嘉年華登場 日本友好城市也組隊展現濃濃異國風

彰化市公所舉辦的「踩街國際嘉年華會暨晚會」，今晚在市公所周邊的民族路、永樂街以及旭光西路等熱點登場，踩街元素多元且有濃濃異國風，彰化市兩個日本友好城市玖珠町與津山市也組團同歡，活動吸引近5千人參與，熱鬧4個多小時才落幕。

晚上6時起展開的「踩街國際嘉年華」，分兩條路線進行，一條為創意提燈踩街造型競賽活動路線，從成功社區活動中心前的旭光西路出發，沿民生南路、民生路、永樂街、民族路、曉陽路、旭光西路，共有37隊報名參加競賽。

另一條為表演隊伍路線，從彰化市公所出發，沿光復路、和平路、三角公園、民族路、曉陽路，踩街終點站為旭光西路。豐富、多樣化的表演隊伍，包括：醒獅團、電音三太子、金水將軍等陣頭、身聲跨劇場、新新向榮舞團，與充滿異國風味的斯莉甘蒂舞蹈團、布托格德魯克舞蹈團、舞娣創意舞蹈團、安地斯樂團、中東吉普賽、英國軍樂隊、超脫機器人及戰神、麗寶樂園等。

表演隊伍還有彰化高中樂儀隊、彰商管樂校友團、建國科技大學美容系暨美容科技研究所、彰化幻影直排輪、不二直排輪、彰興國中獨輪車、半線武苑以及陽明國中口琴合奏、彰安國中街舞社、泰和國小舞蹈表演、民生國小街舞社與活力熱舞社、大成國小弦笛樂團、南郭國小民俗體育隊等。

踩街嘉年華活動吸睛的焦點，除了多元且帶有異國風的表演隊伍及各具創意的競賽隊伍之外，另帶領表演隊伍前行的市長林世賢市長，還變裝成韓國「魷魚遊戲」劇中人物─部隊長，劇中另一重要人物英熙（殺人娃娃），也出現在踩街隊伍中，十分吸睛。