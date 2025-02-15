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台中市農會改選這兩區競爭激烈 新舊任代表爭席次差1票

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市各基層農會今天舉辦新一屆農會農事小組的改選，投票率54.32%，和平區跟潭子區農會的選舉競爭白熱化。圖／台中市農業局提供
台中市各基層農會今天舉辦新一屆農會農事小組的改選，投票率54.32%，和平區跟潭子區農會的選舉競爭白熱化。圖／台中市農業局提供

台中市各基層農會今天舉辦新一屆農會農事小組的改選，投票率54.32%，其中農事小組組長當選人數為373人，會員代表當選人數為784人；由於是未來理事長競爭的前哨戰，潭子區農會今天投票結果，內外新舊任16票比15票，和平區農會則形成14票比13票，中立4票，形成競爭激烈的局面，而龍井區農會1名代表資格審查後往生，不影響會員代表大會召開及出席會議不再補選。

台中市農業局表示，各基層農會改選，局本部早已成立重大突發事件應變小組，以因應農會改選可能發生事件，並於選前派遣人員前往農會投開票所進行抽檢，並於14日由簡任官關心選票印製及投開票所佈置等選舉前置作業，所幸今天選務秩序順暢圓滿完成。

農業局指出，具選舉資格的會員數計4萬5114人，選情較激烈的潭子區農會及和平區農會，由於現任與競爭者掌握的會員代表人數相當接近，由於農會總幹事候聘人登記已於去年11月22日下午截止，今年2月中旬舉行下一輪投票，結果出爐之後再聘任總幹事，其中和平區跟潭子區農會的選舉，有許多人表達意願挑戰現任，可說是戰火激烈。

未來各基層農會2月24日至27日間將召開會員代表大會，並選出理事、監事，再由理事、監事們分別於3月4日至7日間召開理監事會選出理事長、常務監事與聘任總幹事，臺中市農會則於3月中召開會員代表大會，選出理、監事，再由理事、監事們於3月底分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

台中市各基層農會今天舉辦新一屆農會農事小組的改選，投票率54.32%，和平區跟潭子區農會的選舉競爭白熱化。圖／台中市農業局提供
台中市各基層農會今天舉辦新一屆農會農事小組的改選，投票率54.32%，和平區跟潭子區農會的選舉競爭白熱化。圖／台中市農業局提供
台中市各基層農會今天舉辦新一屆農會農事小組的改選，投票率54.32%，和平區跟潭子區農會的選舉競爭白熱化。圖／台中市農業局提供
台中市各基層農會今天舉辦新一屆農會農事小組的改選，投票率54.32%，和平區跟潭子區農會的選舉競爭白熱化。圖／台中市農業局提供

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