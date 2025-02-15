新任總幹事前哨戰 彰化芳苑農會會員代表選舉難分勝負

基層農會今舉辦會員代表選舉，彰化縣芳苑鄉農會應選45名會員代表，兩名鄉農會總幹事候選人都聲稱掌握多數席次，讓外界看得「霧煞煞」；縣政府農業處表示，待本月26日召開會員代表大會投票選出理監事，應有較明朗局面。

芳苑鄉農會總幹事謝介民屆齡退休，推薦一名國中總務主任謝文定登記競選下屆總幹事，前縣議員謝彥慧的家族支持芳苑鄉農會推廣股長洪翊桓角逐，從布局的那一刻起，雙方各自拜訪現任會員代表及有意參選會員代表的會員，競爭激烈引起檢調注意，地檢署還舉辦反賄選座談，呼籲「一人一票 守護農業」。

今會員代表選舉結束，農會派、議員派的雙方面對外界詢問，都宣稱握有過半數席次，讓外界看不出輸贏。縣政府農業處表示，現任會員代表、可能成為會員代表的會員一定被雙方先後拜託，「鐵票」之外一定存在游離票，目前不好明確表態，對雙方都說「會支持」以免得罪人，明朗局面至少等到會員代表大會投票選出理監事才底定。

另有基層農會總幹事指出，即使選出理監事、常務監事，總幹事人選仍有翻盤的可能性，彰化縣曾有總幹事在新任理監事產生後被換掉下台，最後結果還是要等3月7日舉行理監事會議，投票結果出爐才算數，現在談論言之過早。