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結合運動會及鹿茸養生宴 南投國姓鹿神祭3/29登場
南投縣國姓鄉年度盛事「鹿神祭」產業文化活動將在3月29日於北山國中及南天宮舉辦，結合全鄉運動會及推出50桌的鹿茸養生宴。
負責此次養生宴的主廚潘岱儒也上場介紹此次桌餐的菜名與特色，將鹿茸及地方特產梅子、咖啡等入菜，展現出最在地的限定鹿茸及客庄美食。
邱美玲鄉長表示，今年的「鹿力同心．茸華客庄-2025年國姓鄉鹿神祭產業文化活動」結合第42屆全鄉運動會擴大辦理，並將「客庄好食．鹿茸養生宴」改在晚間舉行，就是要邀請全鄉居民一起來參與。邱鄉長說當日白天將辦理彩妝踩街活動，在北山國中集結後則進行鹿神祭與全鄉運動會及社區趣味競賽，晚間則是在南天宮席開50桌的鹿茸養生宴及晚會表演，歡迎大家前來感受國姓客庄好客風情。
許淑華縣長表示，南投縣養殖的水鹿數量約4,600頭，約占全國數量的三分之一以上，是全國養殖水鹿數量、鹿茸產量最多的縣市，每年3至6月是鹿茸產季，年產值高達2.5億元。
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