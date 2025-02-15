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彰化縣原民人口去年成長2成 下屆增1席山地原住民議員

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，場面比往年盛大。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，場面比往年盛大。記者劉明岩／攝影

彰化縣人口直直落，但原住民人口即逐年增加，去年更成長2成，達6900人，台灣既有16族原住民族都有，下屆縣議員將增加1席山地原住民名額，彰化縣長王惠美今天與原住民新春團拜時表示，感謝原住民把彰化當做第二故鄉，縣府也會持續促進原住民的福利。

彰化縣現有1席平地原住民縣議員，但沒有山地原住民席次，但依新規定設籍的山地原住民人口達1500人，可增設1席山地原住民名額，彰化縣到去年9月山地原住民人數達3478人，達到下屆增設1席山地原住民縣議員名額，也就是彰化縣下屆縣議員，平地及山地將各有1席，縣議員總席次將從本屆的54席，增加到55席。

今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，包括彰化縣長王惠美、原住民縣議員陳榮妹與原住民各族族到場，場面比往年盛大，與會人員互道祝福，並藉此宣導各項政令，使族人深入瞭解政府的施政方針及對原住民族各項福利的重視與關懷。

王惠美說，縣府團隊積極推動與原住民有關的各項福利政策，包括有原住民的生活扶助、就業補助、購屋補助、長照服務等，還有老花眼鏡、假牙補助、長青幸福卡、購屋補助等福利，感謝陳榮妹議員長期以來對於原住民權益與福利積極爭取，也感謝長老及協會大家的齊心努力。

縣議員陳榮妹表示，有越來越多原住民願意來彰化居住，彰化不只是福利好，氣候環境等各方面都很好，希望所有族人在彰化可以安居樂業。

彰化縣長王惠美（中）今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，與會人員互道新春愉快。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（中）今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，與會人員互道新春愉快。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，原住民小朋友表演原住民舞蹈。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，原住民小朋友表演原住民舞蹈。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，與會人員互道新春愉快。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在的原住民生活館舉辦的新春團拜活動，與會人員互道新春愉快。記者劉明岩／攝影

原住民 彰化 議員

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