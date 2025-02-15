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台中港海生館館前道路通車了！終於解決有館無路的窘境

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
多次異動更名的「台中海洋館」終於要在今年夏天開館，台中市建設局已完成館前道路打通及路面整修。圖／台中市政府提供
多次異動更名的「台中海洋館」終於要在今年夏天開館，台中市建設局已完成館前道路打通及路面整修。圖／台中市政府提供

台中港海生館已經完工矗立多年，卻始終無法正式開館，甚至出現有館無路的窘境，去年初成功爭取6650萬元開闢館前聯外道路後，楊瓊瓔感謝漁會共同促成館前道路開通，日前終於順利完工通車，立委蔡其昌指出，原本以為通車日會是車水馬龍的景象，沒想到路面無人車行走，台中市府觀旅局表示，海生館目前預計於5月底前開幕，盼能搶攻暑假親子商機。

台中市觀旅局說，「台中海洋館」可望成為中台灣首座大型水族展覽館，其間曾多次更迭館名及用途，市府多年來持續與委外經營廠商配合，希望創建出屬於台中的特色，並結合教育、展示、體驗活動、休閒娛樂等功能的海洋水族展示教育場館，結合地方觀光遊憩及產業資源，帶動海線觀光地區發展。

立法委員蔡其昌表示，4年前開始爭取館前道路開通，從徵收土地開始，一步步協調、會勘、解決問題，當時跟在地市議員王立任、楊典忠共同努力，希望趕在開館前讓道路順利完工，解決有館無路的窘境；可惜的是海生館興建至今，4年前就聽聞準備要開館，但是至今市府卻仍無法開館，原本以為通車典禮應該結合海生館開幕，現場會車水馬龍，但事與願違。

蔡其昌也說，台中港區不只有海生館，過去幾年來已爭取近10億的預算改善梧棲漁港，大家才可以看到嶄新的梧棲漁港，以及釣友最愛的北堤海釣示範區，也爭取台電將在梧棲漁港旁設置博物館，未來會繼續爭取預算建設海線，讓海線更好，希望市府再加把勁，盡快讓海生館完工開館，完成許多鄉親的期待。

台中港海生館過去出現有館無路的窘境，去年爭取開闢館前聯外道路經費後，昨天終於順利完工通車。圖／蔡其昌服務處提供
台中港海生館過去出現有館無路的窘境，去年爭取開闢館前聯外道路經費後，昨天終於順利完工通車。圖／蔡其昌服務處提供

台中市 梧棲 蔡其昌

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