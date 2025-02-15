快訊

愛女大S離世太痛！S媽連發文令人鼻酸 突換臉書頭像

台大人再嚐一回！ 台大後門34年老店「長興牛肉麵」 3月中旬將熄燈

她收到錄取通知信！幾天後「職位被取消」…內行人曝背後原因

彰化排隊名店慶豐牛排排餐「不加蛋」 衛生局否認提建議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再提供雞蛋。」在衛生局要求更正後，已撤下公告。記者劉明岩／攝影
彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再提供雞蛋。」在衛生局要求更正後，已撤下公告。記者劉明岩／攝影

彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，「為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再提供雞蛋。」彰化縣衛生局長葉彥伯今天表示，衛生局從未建議店業者不要使用雞蛋，已要求業者更正。

葉彥伯說，其實不要生食，煮熟的雞蛋感染沙門氏菌的機會其實不高，衛生局會建議業者注意食品安全，但不會建議業者不要使用雞蛋，已要求業者更正。

多年來，慶豐牛排店開門營業總是大排長龍，可說是彰化人氣最高的餐飲店，最近顧客發現，慶豐牛排店張貼公告，表示為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，從2月25日起，排餐不再提供雞蛋。公告一出，即引發熱議。

在網路上，就有網友說：「那就不要去吃了，少了荷包蛋，牛排就少了一味」，也有人說：「別家怎麼沒有因為這個原因少雞蛋呢? 那早餐店怎麼辦?」也有網友說：「這理由太牽強了，不加蛋是變相漲價」，還有人問：「不加蛋就會降價嗎」。

也有網友指出，「雞蛋本來就容易有沙門氏菌，熟蛋就沒事了，但是牛排業者不想煎熟，就直接省了」；也有人質疑衛生局會建議業者不要供應蛋，要求業者「最好要有留衛生局的公文哦」。

經記者今天上午向衛生局長葉彥伯查詢後，葉局長表示已要求慶豐牛排更正，慶豐牛排今天上午開門營業，已撤下公告。經向店內人員詢問，是否2月25日起，排餐仍然停上供應雞蛋，店內員說：「也許吧」。

彰化縣衛生局表示，沙門氏桿菌屬於腸道細菌的一種，存在於許多動物的腸道內，是一種人畜共通菌，可經由糞口傳染或食用遭污染的食品，如肉品、蛋品，牛奶及奶製品等途徑感染。

避免沙門氏桿菌汙染食品，除了「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度」外，人員及環境的衛生管理也是相當重要的一環，製作未經加熱的含蛋產品時，應優先使用衛生品質良好之殺菌液蛋或洗選蛋；已烹調或易腐敗的食品應妥善包裝，隔絕污染物，並保存於5°C以下60°C以上。

由於沙門氏桿菌不耐熱，一般烹調溫度即可殺滅，因此餐點食用前應先澈底加熱，並避免食用未經加熱處理的食品，這些都是可預防沙門氏桿菌食品中毒的要點。

彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再提供雞蛋。」在衛生局要求更正後，已撤下公告。記者劉明岩／攝影
彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再提供雞蛋。」在衛生局要求更正後，已撤下公告。記者劉明岩／攝影
彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再提供雞蛋。」在衛生局要求更正後，已撤下公告。記者劉明岩／攝影
彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再提供雞蛋。」在衛生局要求更正後，已撤下公告。記者劉明岩／攝影

牛排 衛生局 雞蛋

延伸閱讀

超商結帳後加值悠遊卡要「重新排隊」？女客滿頭問號：又沒離開櫃台

首家岩燒牛排進駐高雄楠梓 「犝犝．燄」排餐498元起

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

450度高溫炙燒！楠梓唯一「岩燒牛排」 自助吧無限吃

相關新聞

彰化排隊名店慶豐牛排排餐「不加蛋」 衛生局否認提建議

彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，「為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再...

地方采風／宮廟活化空間 結合文青創業

南投縣國姓鄉楞嚴宮出租閒置倉庫，提供在地青年姚家姊妹開設咖啡店，將廟宇文化與地方產業結合，推廣當地精品咖啡，未來更將規畫...

還行人安全空間 彰投加強執法

南投縣1月至2月11日死亡車禍12件，造成12人死亡，其中行人3死。為確保行人安全，將在17日至19日實施「行人違規與不...

曾經夜夜明亮的新光三越 台中人感傷「你暫時受傷了」

新光三越台中中港店2000年10月開幕，已佇立在此25年，除了是全台百貨店王，更是包辦台中人生活圈的重要地標。2月13日...

彰化縣情人節讓情人放閃 打破八卦山大佛情侶禁地忌諱

彰化八卦山大佛向來被傳聞是「情侶禁地」，往往會仳離收場，今天是西洋情人節，彰化月影燈季舉辦「情人放閃」活動，來打破這個禁...

警方硬起來！彰化市大埔路汽機車違停人行道今起開罰

彰化縣政府在彰化市大埔路試辦人本道路計畫，重新劃設標線型人行道，疑因民眾不適應或心存僥倖，反而造成停車亂象，彰化警分局今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。