彰化排隊名店慶豐牛排排餐「不加蛋」 衛生局否認提建議

彰化市排隊名店慶豐牛排店近日貼出公告表示，「為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，故自2月25日起，本店排餐不再提供雞蛋。」彰化縣衛生局長葉彥伯今天表示，衛生局從未建議店業者不要使用雞蛋，已要求業者更正。

葉彥伯說，其實不要生食，煮熟的雞蛋感染沙門氏菌的機會其實不高，衛生局會建議業者注意食品安全，但不會建議業者不要使用雞蛋，已要求業者更正。

多年來，慶豐牛排店開門營業總是大排長龍，可說是彰化人氣最高的餐飲店，最近顧客發現，慶豐牛排店張貼公告，表示為配合衛生局建議，預防顧客因雞蛋感染沙門氏菌，從2月25日起，排餐不再提供雞蛋。公告一出，即引發熱議。

在網路上，就有網友說：「那就不要去吃了，少了荷包蛋，牛排就少了一味」，也有人說：「別家怎麼沒有因為這個原因少雞蛋呢? 那早餐店怎麼辦?」也有網友說：「這理由太牽強了，不加蛋是變相漲價」，還有人問：「不加蛋就會降價嗎」。

也有網友指出，「雞蛋本來就容易有沙門氏菌，熟蛋就沒事了，但是牛排業者不想煎熟，就直接省了」；也有人質疑衛生局會建議業者不要供應蛋，要求業者「最好要有留衛生局的公文哦」。

經記者今天上午向衛生局長葉彥伯查詢後，葉局長表示已要求慶豐牛排更正，慶豐牛排今天上午開門營業，已撤下公告。經向店內人員詢問，是否2月25日起，排餐仍然停上供應雞蛋，店內員說：「也許吧」。

彰化縣衛生局表示，沙門氏桿菌屬於腸道細菌的一種，存在於許多動物的腸道內，是一種人畜共通菌，可經由糞口傳染或食用遭污染的食品，如肉品、蛋品，牛奶及奶製品等途徑感染。

避免沙門氏桿菌汙染食品，除了「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度」外，人員及環境的衛生管理也是相當重要的一環，製作未經加熱的含蛋產品時，應優先使用衛生品質良好之殺菌液蛋或洗選蛋；已烹調或易腐敗的食品應妥善包裝，隔絕污染物，並保存於5°C以下60°C以上。