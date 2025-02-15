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還行人安全空間 彰投加強執法

聯合報／ 記者劉明岩江良誠／連線報導
彰化市大埔路汽機車占用人行道違規停車嚴重，警方加強告發取締。圖／警方提供
彰化市大埔路汽機車占用人行道違規停車嚴重，警方加強告發取締。圖／警方提供

南投縣1月至2月11日死亡車禍12件，造成12人死亡，其中行人3死。為確保行人安全，將在17日至19日實施「行人違規與不停讓行人大執法」加強取締。彰化市大埔路試辦人本道路計畫，畫設標線型人行道，反而造成停車亂象，警方昨天起對違規停車告發取締，首日取締8件違停，還行人安全通行空間。

南投縣警局表示，行人車禍事故原因以車輛在路口「未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為3大主因。

縣警局針對交通事故地點統計分析，列出優先執法路段共24處，包括南投市三和三路與公園街口、草屯鎮太平路與育英街口、埔里鎮中山路二段與北辰街口、竹山鎮集山路與前山路口等將優先執法。並將「路口不停讓行人」、「未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與臨時停車」、「影響行人路權道路障礙」，以及「行人違規穿越道路」列為取締重點，希望對症下藥，降低事故發生率。

彰化縣政府從1月6日起，在彰化市大埔路畫設1050公尺的標線型人行道，為行人提供專屬步行空間，同時劃設停車彎，提供汽、機車停車空間，落實「人本交通」與「汽機車平權」精神。

不過，駕駛人不能適應或貪圖便利，占用車道及人行道，形成交通亂象。彰化警分局經過宣導，昨天起針對車輛占用人行道違規停車加強取締，處600元以上1200元以下罰鍰，警方並會持續取締違規，希望用路人配合。

人行道 南投縣 路口不停讓行人

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