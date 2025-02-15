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地方采風／宮廟活化空間 結合文青創業

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
為活化廟宇空間，鼓勵年輕人返鄉創業，國姓鄉楞嚴宮出租倉庫供在地姊妹檔姚琍鈞（左二）、姚佳慧（右二）開咖啡店。記者賴香珊／攝影
為活化廟宇空間，鼓勵年輕人返鄉創業，國姓鄉楞嚴宮出租倉庫供在地姊妹檔姚琍鈞（左二）、姚佳慧（右二）開咖啡店。記者賴香珊／攝影

南投縣國姓鄉楞嚴宮出租閒置倉庫，提供在地青年姚家姊妹開設咖啡店，將廟宇文化與地方產業結合，推廣當地精品咖啡，未來更將規畫多功能教室，推出體驗課程、講座等，推動地方創生。

國姓楞嚴宮主祀關聖帝君開基近百年，是地方信仰中心，因921地震受創嚴重，鐘鼓樓倒塌、前後拜殿及左右廂房龜裂，鋼筋裸露，斥資逾8000萬元，歷經12年才完成補強改建，並整修花台、停車場等，供地方及觀光之用。

楞嚴宮評估廟埕旁倉庫使用率低，幾近閒置；為活化空間，並盼鼓勵年輕人返鄉創業，將倉庫出租給在地青年姚琍鈞、姚佳慧姊妹經營特色咖啡店，外觀風格簡約、店內氛圍輕鬆自在，廟宇文化與咖啡產業結合，別具一格。

姚家姊妹一手打造的「妮珂森咖啡」，店名取自荷蘭語「niksen」，是一種「無所事事」、「什麼都不做」的生活態度，以暖黃光色調營造溫馨氛圍，盼消費者能放下手機，好好放空喝咖啡，店內除進口咖啡豆，更販售推廣國姓精品咖啡。

姚琍鈞說，母親黃美桃是咖啡農，耳濡目染下，她對咖啡產生濃厚興趣，大學畢業後，赴澳洲、紐西蘭打工旅遊，邊學咖啡成為咖啡師Barista，返國創業推廣國姓咖啡，也規畫打造多功能教室，推出體驗課程、講座等，推動地方創生。

楞嚴宮則表示，廟旁多了處文青咖啡店，參拜香客前往消費，為店家帶來商機，也帶來不同客群，有助弘揚宗教文化，更串連糯米橋、北港溪等景點，帶動地方觀光，刺激在地咖啡產業，也可望成為地方創生據點。

咖啡店 教室 青年

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