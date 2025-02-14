曾經夜夜明亮的新光三越 台中人感傷「你暫時受傷了」

新光三越台中中港店2000年10月開幕，已佇立在此25年，除了是全台百貨店王，更是包辦台中人生活圈的重要地標。2月13日中港店因改裝樓層發生氣爆事件後，需暫時停業善後，曾經夜夜綻放明亮燈光的中港店，現在燈光不得不暫時熄滅。在社群上，也引發不少台中人感傷「每天看著新光三越，從來沒有一天不亮燈.....」、「今天你暫時受傷了！相信不久後你就會重新站起來」。

每個台中人都有屬於自己的新光三越記憶，乘載許多台中人的回憶。新光三越台中中港店改裝樓層在2月13日近中午的驚天一爆，不只罹難者家屬心中炸出個巨大傷痕，也給失去同仁夥伴的新光三越留下了創傷。

看著燈光暫時熄滅的新光三越中港店，許多台中人也在社群發聲「台中人真的很難過」、「大人小孩都愛的地方」、「新光三越就像鄰家朋友一樣，讓人習慣的存在」、「看到它變成這樣好難過」、「希望盡快完成調查重新再來」、「重新檢討徹查重新平安回到正軌」、「希望可以從這次事件記取教訓以後不再發生」。