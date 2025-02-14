彰化縣情人節讓情人放閃 打破八卦山大佛情侶禁地忌諱

彰化八卦山大佛向來被傳聞是「情侶禁地」，往往會仳離收場，今天是西洋情人節，彰化月影燈季舉辦「情人放閃」活動，來打破這個禁忌，傍晚邀請520對情人，在八卦山大佛風景區參佛道階梯，公開放閃。

「八卦山大佛是情侶禁地」說法的由來，相傳有一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處上吊尋短，後來開始有情侶到此就會分手的說法。知名藝人Selina與張承中（阿中)在大佛舉辦世紀婚禮，但後來仍是離婚收場，讓很多人相信這個魔咒，但也有人不信邪。

為了打破這個禁忌，彰化縣政府已經連續多年在八卦山大佛風景區舉辦「月影燈季」活動，跨過春節年假及情人節，襯著絢麗花燈及光雕，每年都吸引上萬人潮前往賞燈，更有許多情侶感受那浪漫氛圍。

這項「畫出emoji 情人齊放閃」活動，由彰化縣長王惠美及現場520對情人，於八卦山大佛風景區參佛道階梯，在黃色氣球上創作自己的emoji，畫出代表現在心情的表情，互相表白心意，現場也發放1040個特別版愛心emoji小提燈，還有超級大咖樂團現場演唱，一起度過一個難忘的情人節。

王惠美表示，今天是西洋情人節，情人節有一個密語就是「520我愛你」，現場有520對情人一起來參與，希望有情人終成眷屬，即使是夫妻也要互相包容，才能過著幸福美滿的日子。