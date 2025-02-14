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警方硬起來！彰化市大埔路汽機車違停人行道今起開罰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化警分局從今天起，針對彰化市大埔路汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午共告發3件，每張600元起跳。圖／警方提供
彰化警分局從今天起，針對彰化市大埔路汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午共告發3件，每張600元起跳。圖／警方提供

彰化縣政府在彰化市大埔路試辦人本道路計畫，重新劃設標線型人行道，疑因民眾不適應或心存僥倖，反而造成停車亂象，彰化警分局今天起，對汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午共告發3件，每張600元起跳。

為優化大埔路行人通行空間，彰化縣政府從元月6日起，重新繪設總長約1050公尺的標線型人行道，並將原有車道縮減為雙向各3.2公尺的混合車道及設置1.5公尺的停車區，為行人提供專屬步行空間。

縣府畫設的標線型人行道，是依據道路交通標誌標線號誌設置規則繪設，以綠色為鋪面，明確區分人行道範圍，並在標線內繪設成人牽行兒童之圖示及「人行道」標字，同時劃設停車彎，提供汽、機車停車空間，希望落實「人本交通」與「汽機車平權」的精神。

不過，大埔路在重新畫設標線時，就有地方民眾反映意見，有的駕駛人不能適應，或者貪圖便利，除未依規定將機車停在停車彎內，甚至占用車道及人行道，形成交通亂象，縣府工務處發放宣導傳單給沿線各商家及住戶，加強宣導新設標線相關停車規定，並依民意，調整改善社區出入口及清潔車收運垃圾的空間。

彰化警分局表至今大埔路混合車道、停車（彎）區、人行道等標線均已劃設完成，並已宣導一段時日，自今天起，開始針對車輛佔用人行道違規停車執行取締，依據道路交通管理處罰條例規定，人行道範圍屬禁止臨時停車，在人行道違規停車，可處600元以上1200元以下罰鍰，警方並會持續取締違規，希望用路人配合。

彰化警分局從今天起，針對彰化市大埔路汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午共告發3件，每張600元起跳。圖／警方提供
彰化警分局從今天起，針對彰化市大埔路汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午共告發3件，每張600元起跳。圖／警方提供
彰化警分局從今天起，針對彰化市大埔路汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午共告發3件，每張600元起跳。圖／警方提供
彰化警分局從今天起，針對彰化市大埔路汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午共告發3件，每張600元起跳。圖／警方提供

人行道 車道

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