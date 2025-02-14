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友饗友禮友趣 彰化選出友善店家

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣推動友善店家認證，共徵選出220間「彰化友善店家」，縣府經綠處長張寒青（中）表示，民眾前往消費，可提供至少5項友善服務。記者劉明岩／攝影
彰化縣推動友善店家認證，共徵選出220間「彰化友善店家」，縣府經綠處長張寒青（中）表示，民眾前往消費，可提供至少5項友善服務。記者劉明岩／攝影

繼桃園、台北之後，彰化縣也加入推動友善店家認證行列，共徵選出220間「彰化友善店家」，民眾前往消費，可提供至少五項友善服務，並自即日起到3月16日，到有參與活動的指定店家單次消費滿200元，就可獲得店家專屬優惠券及抽中價值100元的饗樂券。

彰化縣政府經綠處長張寒青表示，為鼓勵國內外旅客到彰化多逛多買多消費，經綠處推動此項「友善店家」認證，徵選共分成三個類組，以餐飲業為主的「彰化友饗」、販售伴手禮的「彰化友禮」以及從事其他服務性質的「彰化友趣」等三大主題作為評選類別，由評選老師兩個月挨家挨戶拜訪評鑑後，選出107間獲獎友善店家及113間擴大認證友善店家，共220間店家入選。

張寒青說，入選「彰化友善店家」的店家，均有縣府認證標章，都提供「語言友善」、「Free Wifi」、「無障礙友善」、「哺集乳友善」、「素食友善」、「親子友善」、「多元支付」、「月經友善」、「性別友善」、「友善廁所」、「在地食材友善」及「充電友善」等至少5項友善服務。

張寒青說，即日起到3月16日，只要到有參與活動的指定店家單次消費滿200元，就可獲得店家專屬優惠券，還有機會抽中價值100元的饗樂券；饗樂券可在任何指定友善店家使用，不限消費金額折抵，活動結束後，還會選出人氣王及買氣王。彰化友善店家官方網站：https://changhua.vrworld.com.tw

廁所 食材

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