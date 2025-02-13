首屆220間「彰化友善店家」名單出爐 消費抽獎雙重享
彰化縣政府舉辦首屆「彰化友善店家」結果出爐！此次徵選歷經2個月圓滿落幕，最終入選店家達220家。為讓大家感受彰化人的熱情、溫暖與友善服務，並迎接2025台灣設計展在彰化，刺激在地經濟，縣府13日宣布，彰化好店祭出優惠，消費抽獎雙重享。
彰化縣政府13日舉辦「彰化友善好店集．消費饗樂趣」行銷活動發布會，宣布即日起到3月16日止，活動期間內只要在指定店家單次消費滿200元，即可獲得店家專屬優惠券，還有機會抽中價值100元的饗樂券，並可在任何指定店家使用，鼓勵全國民眾暢遊彰化，探索彰化在地魅力。
此次入選友善店家提供服務種類多元，有以餐飲業為主的「彰化友饗」、販售伴手禮的「彰化友禮」以及從事其他服務性質的「彰化友趣」等三大主題作為評選類別。
為鼓勵國內外旅客到彰化多逛多買多消費，特別舉辦「彰化友善店家好店集．消費饗樂趣」活動，消費者只要在活動期間，於100多家指定店家單次消費滿200元，就可獲得店家專屬優惠券，如：外帶飲品買一送一、贈送來店禮等，還有機會抽中價值100元的饗樂券。
饗樂券可在任何指定友善店家使用，不限消費金額折抵，歡迎全國民眾至彰化旅遊，體驗友善消費氛圍。
經濟暨綠能發展處說，繼台北、桃園之後，彰化是中台灣第一個推動友善店家認證的縣市，這次入選的220間友善店家，都有提供「語言友善」、「Free Wifi」、「無障礙友善」、「哺集乳友善」、「素食友善」、「親子友善」、「多元支付」、「月經友善」、「性別友善」、「友善廁所」、「在地食材友善」及「充電友善」等至少5項友善服務，是彰化邁向友善城市的重要里程碑。
另為提升活動參與，活動結束後也會總結期間所有消費及饗樂券使用情形，選出人氣王(登錄消費次數最多店家)及買氣王(累計消費金額最高店家)，歡迎消費者們用消費支持自己喜歡的友善店家。也期望透過店家串聯與創意行銷，讓彰化成為友善與永續發展的模範城市。
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