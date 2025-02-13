首屆220間「彰化友善店家」名單出爐 消費抽獎雙重享

彰化縣政府舉辦首屆「彰化友善店家」結果出爐！此次徵選歷經2個月圓滿落幕，最終入選店家達220家。為讓大家感受彰化人的熱情、溫暖與友善服務，並迎接2025台灣設計展在彰化，刺激在地經濟，縣府13日宣布，彰化好店祭出優惠，消費抽獎雙重享。

彰化縣政府13日舉辦「彰化友善好店集．消費饗樂趣」行銷活動發布會，宣布即日起到3月16日止，活動期間內只要在指定店家單次消費滿200元，即可獲得店家專屬優惠券，還有機會抽中價值100元的饗樂券，並可在任何指定店家使用，鼓勵全國民眾暢遊彰化，探索彰化在地魅力。

此次入選友善店家提供服務種類多元，有以餐飲業為主的「彰化友饗」、販售伴手禮的「彰化友禮」以及從事其他服務性質的「彰化友趣」等三大主題作為評選類別。

為鼓勵國內外旅客到彰化多逛多買多消費，特別舉辦「彰化友善店家好店集．消費饗樂趣」活動，消費者只要在活動期間，於100多家指定店家單次消費滿200元，就可獲得店家專屬優惠券，如：外帶飲品買一送一、贈送來店禮等，還有機會抽中價值100元的饗樂券。

饗樂券可在任何指定友善店家使用，不限消費金額折抵，歡迎全國民眾至彰化旅遊，體驗友善消費氛圍。

經濟暨綠能發展處說，繼台北、桃園之後，彰化是中台灣第一個推動友善店家認證的縣市，這次入選的220間友善店家，都有提供「語言友善」、「Free Wifi」、「無障礙友善」、「哺集乳友善」、「素食友善」、「親子友善」、「多元支付」、「月經友善」、「性別友善」、「友善廁所」、「在地食材友善」及「充電友善」等至少5項友善服務，是彰化邁向友善城市的重要里程碑。