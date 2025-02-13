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南投縣1月遭騙1億1815萬元 警方商家聯手防詐
南投縣今年1月受理詐騙案189件，財損金額高達1億1815萬元，南投縣警察局長謝宗宏說，詐欺手法日新月異，只有警民合作，民眾將「不輕信、不透露、不轉帳」三大反詐原則深植心中，詐騙集團就無法得逞。
南投縣警局今天到埔里鎮日月町商場召開「打詐儀表板」，透過與地方商家合作，讓反詐騙觀念深入基層，喚起全民防詐意識。
南投縣刑警大隊長蕭榮哲報告全縣詐騙案偵辦狀況，今年1月受理詐騙案189件、財損金額高達1億1815萬元。以南投市38件最多、埔里鎮37件次之、草屯鎮36件再次之。
分析前5大詐欺類型，依序為假投資詐騙占24.87%、假交友投資詐財15.87%、假網拍詐騙9.52%、其他6.88%、解除分期付款（詐騙賣家）6.88%；財損金額以假交友投資詐財51.74%居第1位。
南投警方加強打擊詐欺集團，埔里警分局於1月6日接獲民眾報案遭假投資詐騙，立即成立專案小組，與被害人合作埋伏緝獲面交及監控車手3名，攔阻原欲交付詐騙集團600萬元款項，後續除關懷被害人外，更教導如何使用打詐儀表板「我被詐騙了嗎」查詢功能，讓民眾對詐騙手法、話術知根知底，避免落入詐騙陷阱。
南投縣警察局擴大公私協力強化「前端阻卻」，防止民眾血汗錢遭騙；與金融機構及超商攔阻詐騙達1675萬餘元，較去年同期增加390餘萬元，並持續加強與金融機構端之緊密聯繫。
謝宗宏表示，打擊詐欺犯罪需要全民參與，深入鄰里，讓詐騙集團無所遁形；若民眾接到可疑詐騙來電或訊息，務必撥打110、165反詐騙專線或就近至派出所查證，共同打造安心生活環境。
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