台東神明遶境「雨神同行」 信徒替神明披雨衣

台東元宵節神明遶境是台東縣定無形文化資產之一，不過，連2天遇上下雨，澆不熄信徒虔誠信仰，為不讓神明淋雨，信徒們為神明披上雨衣，恭敬之心，油然而生。有信徒說這是正港的「普降甘霖」、「雨神同行」。

一連2天的神明遶境今最後一天，76支宮廟隊伍持續繞行市區祈福，但天公不作美飄雨，信徒紛紛給諸神明們及神轎穿上雨衣，表達對神明的恭敬之心，而肉身炸寒單則不受天雨影響，上轎接受四面八方的炮炸洗禮。

「神明怎麼可以淋雨，這是大不敬。」信徒說，昨天下雨就給神明套雨衣了，他們與（雨）神同行，神明自然會保佑。另有陣頭表示，遶境普降甘霖，這是遇水則發，是好事，完全不影響活動，大家都全心、虔誠來完成。