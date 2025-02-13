彰化縣徵選出220間友善店家 前往消費享優待還可抽獎

繼桃園、台北之後，彰化縣也加入推動友善店家認證行列，共徵選出220間「彰化友善店家」，民眾前往消費，可提供至少五項友善服務，並自即日起到3月16日，到有參與活動的指定店家單次消費滿200元，就可獲得店家專屬優惠券及抽中價值100元的饗樂券。

彰化縣政府經綠處長張寒青表示，為落實縣長王惠美的指示，鼓勵國內外旅客到彰化多逛多買多消費，經綠處推動此項「友善店家」認證，徵選共分成三個類組，以餐飲業為主的「彰化友饗」、販售伴手禮的「彰化友禮」以及從事其他服務性質的「彰化友趣」等三大主題作為評選類別，三組的評選老師挨家挨戶拜訪評鑑後，最後選出了107間獲獎友善店家及其餘113間擴大認證友善店家，總共220間店家入選。

張寒青說，入選「彰化友善商店」的的店家，都有提供「語言友善」、「Free Wifi」、「無障礙友善」、「哺集乳友善」、「素食友善」、「親子友善」、「多元支付」、「月經友善」、「性別友善」、「友善廁所」、「在地食材友善」及「充電友善」等至少5項友善服務，是彰化邁向友善城市的重要里程碑。

張寒青說，入選「彰化友善店家」的店家，都會有縣府的認證標識，為鼓勵民眾前往消費，即日起到3月16日，只要到有參與活動的指定店家單次消費滿200元，就可獲得店家專屬優惠券，還有機會抽中價值100元的饗樂券；饗樂券可在任何指定友善店家使用，不限消費金額折抵。

在活動結束後，還會選出人氣王（登錄消費次數最多店家）及買氣王（累計消費金額最高店家），也歡迎民眾用消費支持自己喜歡的友善店家，期望透過店家串聯與創意行銷，讓彰化成為友善與永續發展的模範城市。

彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲表示，這次活動選出的「友饗、友趣、友禮」三大類別，不僅展現了彰化美食、旅遊與在地文化的多元性，更能透過行銷活動與消費回饋，帶動地方經濟成長，期待未來能有更多優質的店家加入，讓更多人看到彰化，喜歡彰化。彰化友善店家官方網站：https://changhua.vrworld.com.tw