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紫南宮吃丁酒人氣強強滾 3萬人冒雨領丁酒和家人共享

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
紫南宮正月16吃丁酒，雖然雨勢相當大，仍吸引3萬民眾冒雨排隊領取丁酒料理包。記者江良誠／攝影
紫南宮正月16吃丁酒，雖然雨勢相當大，仍吸引3萬民眾冒雨排隊領取丁酒料理包。記者江良誠／攝影

正月16日南投紫南宮吃丁酒是宗教民俗盛事，今天雨勢相當大，吸引3萬名信眾撐傘、穿雨衣，從縣長許淑華等人手中領取丁酒料理包。紫南宮主委莊秋安也被民眾虔誠感動，加碼每人領取2包，讓信眾帶回和家人共享「伯公仔」的福氣和喜氣。

莊秋安說，「吃丁酒」又稱「吃福」，是居民感謝土地公庇佑鄉里，子孫綿延添丁發財。紫南宮發財金相當靈驗，每年「吃丁酒」信眾越來越多，成為南投縣民俗類文化資產，在元宵節中更享「北天燈、南烽炮、中丁酒」美譽。

吃丁酒今天上午9時開始，南投雨勢相當大，卻擋不了信眾熱情，很多人一早就撐傘、穿雨衣，站在雨中排隊，人龍蜿蜒1公里多。

竹山鎮鯉魚國小24名學生也在老師帶領，體驗紫南宮的吃丁酒文化，上了一堂最生動的在地課程，小朋友從主委手中領到丁酒料理包相當興奮，認識紫南宮和借金習俗，也表示會將丁酒帶回家和爸爸媽媽一起「吃雞酒、保平安」。

莊秋安說，社寮地區早年居民家中有添丁者，在正月15就用閹雞祭拜土地公、生女則用豬頭皮、豬肉塊，紫南宮隔天將這些供品煮成麻油雞，讓附近居民共享，形成「吃丁酒」習俗，分享添丁弄瓦的喜氣，也象徵土地公享福氣。

吃丁酒活動每年吸引數萬人參加，因為新冠疫情，2021年和卜蜂食品公司合作，改發丁酒料理包，讓民眾帶回家和家人分享。

今年因為流感疫情，紫南宮擔心群聚風險，準備7萬分丁酒料理包，看到信眾冒雨排隊領取，廟方也相當感動，改為每人領取2分，並準備1萬分素食料理包，讓素食信眾也能吃平安。

南投縣長許淑華說，今年紫南宮發財金金額再創新高，感謝「伯公仔」保佑，為南投帶來人潮，除了求發財金，吃丁酒也是重要民俗活動，2萬多人一早就來排隊更見虔誠，希望新年南投平安順利，更進一步。

紫南宮正月16吃丁酒，雖然雨勢相當大，仍吸引3萬民眾冒雨排隊領取丁酒料理包。記者江良誠／攝影
紫南宮正月16吃丁酒，雖然雨勢相當大，仍吸引3萬民眾冒雨排隊領取丁酒料理包。記者江良誠／攝影
紫南宮正月16吃丁酒，雖然雨勢相當大，仍吸引3萬民眾冒雨排隊領取丁酒料理包。記者江良誠／攝影
紫南宮正月16吃丁酒，雖然雨勢相當大，仍吸引3萬民眾冒雨排隊領取丁酒料理包。記者江良誠／攝影
紫南宮正月16吃丁酒，雖然雨勢相當大，仍吸引3萬民眾冒雨排隊領取丁酒料理包。記者江良誠／攝影
紫南宮正月16吃丁酒，雖然雨勢相當大，仍吸引3萬民眾冒雨排隊領取丁酒料理包。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華上午到紫南宮發放丁酒料理包給信眾。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華上午到紫南宮發放丁酒料理包給信眾。記者江良誠／攝影

料理包 紫南宮

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