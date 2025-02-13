台中大雅區將有首座標準5人制足球場 今年底完工啟用

台中大雅區將有首座標準5人制足球場，教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」核定補助375萬元，台中市府再自籌同額經費，總經費達750萬元，預計4月完成決標、今年底正式完工。

立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢、吳建德關注地方運動設施發展，積極向體育署及市府運動局爭取經費，獲，盼透過優質運動環境，培養學生運動興趣，讓台中市足球運動從小扎根。

楊瓊瓔等人今天辦理大雅體育園區建置5人制足球場說明會，台中市政府運動局長游志祥、大雅區長林麗蓉、上楓里長鄧兆堂、大楓里長蔡界地、雅楓里長張東開、上楓國小校長黃哲偉、大雅區體育會理事長蔡正富等人參加。

運動局長游志祥說明，大雅5人制足球場採天然草皮鋪設，設置排水系統、防沙網、簡易澆灌設備，確保場地維護品質；場地四周將架設4.5公尺高透空金屬圍網，避免比賽時足球飛出影響安全，並設置四座12公尺高燈柱、共24組400W燈具，提供夜間照明，讓球場使用更具彈性。

游志祥說，近年來大雅區足球運動人口成長快速，鄰近的潭子國小、潭秀國中等學校均有足球隊，市府積極推動基層足球發展。該場地完工後，未來4年內，每年將培訓80至140名基層選手，並舉辦至少40場以上的賽事與活動，盼培育更多足球人才。

市議員吳呈賢、吳建德對此建設表示支持，認為這座足球場可提升大雅區運動設施品質，更能帶動社區活力。吳呈賢表示，完善的運動環境對於足球人口的成長相當重要，未來甚至可舉辦地方性賽事，讓大雅成為足球發展的重鎮之一。

立委楊瓊瓔表示，大雅體育園區是大雅、潭子及神岡區居民的重要運動場域，過去缺乏足球場，導致在地學童與球隊的訓練場地受限；現在足球運動盛行，地方需求增加5積極向中央爭取補助，終於獲得經費挹注，未來足球場完工後，將提供符合國際標準的足球運動場地。