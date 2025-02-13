台中東勢新丁粄節二天活動都下雨 市集攤商嘆：靠天吃飯

台中東勢新丁粄節昨天登場，連續二天活動都下雨，上百攤市集攤商都有特色，但有攤商感嘆他們也是靠天吃飯，二天活動都下雨影響人流。

二天活動特色市集多，許多攤商原本預期會吸引大量人潮，但昨天和今天都大雨不斷，有民眾撐傘或穿雨衣逛攤位，也有人購買商品，但人潮不如攤商預期。

「2025台中東勢新丁粄節」昨天在東勢客家化園區登場，園區四周和道路有上百攤特色市集，攤商都精心布置攤位吸引客人，各種蛇年吉祥圖案，搭配客家傳統慶元宵糕點，販賣新丁粄和在地農特產品，新丁粄產品有小片裝和一斤重等種類。

昨晚舉辦的客家流行音樂晚會，8組藝人卡司是歷年最多，奧運金牌李洋也蒞臨活動現場和宇宙人獨家、跨界合作。

台中市客委會主委江俊龍表示，新丁粄節不只鼓勵生育，也注重養育、教育，規劃一連二天富含意義的系列活動：在東勢雙福祠有莊嚴隆重的求子儀式，為民眾求得「好孕」；園區館內舉辦「做對歲」抓週活動，為新生兒家庭留下育兒的美好回憶；東勢文昌廟還有求文昌活動，為莘莘學子祈求學業順利。

二天活動還有哈客舞青春、文化藝術DIY、客家特色展售會，活動場域包含園區、東勢第五橫街、中山路共上百攤特色攤位。