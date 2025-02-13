影／台中市少年隊宣傳搞創意 首創清潔車當文宣工具配這歌

台中市警局少年隊為宣傳反毒觀念，近期發揮創意，除從本月初開始，率全國之先，在上百輛的環保清潔車懸掛反毒布條，播放反毒主題曲「Don’t do it」，希望能擴大民眾反毒的觀念，該首反毒主題曲另在市府LED螢幕、台中捷運全線、各級國、高中職校播放，至少觸及1.9萬人。

台中市少年隊近期展開一項創新宣傳活動，透過環保清潔車懸掛反毒布條，向市民傳遞「我與毒品遠距離，健康與我零距離」的強烈訊息，更將反毒主題曲「Don’t do it」在環保車巡迴宣傳播放。

少年隊指出，反毒主題曲「Don’t do it」是由標案委外的團隊寫歌，再辦理徵選，選出台中市來自台中二中、明道、惠文、忠明、清水高中的5名學生（4女1男）演唱，MV影片去年底在台中市警局的網路平台發表，也在台中市各級國、高中播放，獲得年輕學子好評。

少年隊表示，為擴大反毒宣導效益，反毒主題曲除在市府LED螢幕、台中捷運全線18站、100輛環保清潔車播放外，另請市府各級單位、台中市所轄國、高中職學校協助宣傳，從2月1日迄今，至少觸及1萬9349人次。

少年隊統計，去年查獲施用毒品少年數已較前年減少7%，為更有效地將反毒意識深入大眾，本次反毒主題曲，以輕快且富有震撼力的旋律，傳遞抵制毒品的正能量，歌曲的歌詞更強調了毒品對身心健康的危害，期待透過歌曲呼籲民眾遠離毒品「Don’t do it」。

少年隊指出，此次反毒主題曲結合環保清潔車，更成全國首創。希望通過這樣的創新形式，讓反毒意識走進市民日常生活的每一個角落，讓「拒毒」訊息深入人心。同時，也呼籲民眾積極參與反毒行動，共同抵制毒品，尤其是要對毒品及新興毒品保持警覺，避免其進一步侵蝕社會健康。