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台中大甲媽進香 擲筊4月4日起駕

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（中）擲筊後，當場宣布，今年4月4日（農曆3月8日）晚間10時45分起駕，遶境進香到新港奉天宮祝壽。記者黑中亮／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（中）擲筊後，當場宣布，今年4月4日（農曆3月8日）晚間10時45分起駕，遶境進香到新港奉天宮祝壽。記者黑中亮／攝影

台中大甲鎮瀾宮依慣例，每年元宵節擲筊擇定大甲媽祖9天8夜遶境進香時程，董事長顏清標昨晚擲筊後宣布，今年4月4日（農曆3月7日）晚間10時45分起駕，大甲媽將遶境進香新港奉天宮

昨晚6時舉行今年大甲媽祖遶境起駕時間「筊筶」擲筊儀式，由董事長顏清標主持，率領全體董監事、立法院副院長江啟臣、立委顏寬恒、副議長顏莉敏等人上香請示媽祖進香日程，吸引不少信眾圍觀。

顏清標在第2次擲出「聖筊」獲得媽祖應允，現場直呼「媽祖笑瞇瞇後給聖筊」，信眾歡呼連連；依擲筊結果，今年大甲媽9天8夜遶境進香活動，將於4月4日晚上10時45分起駕。

今年大甲媽遶境第1站仍將駐駕彰化市南瑤宮、6日駐駕西螺鎮福興宮、7日新港鄉奉天宮，8日上午8時在奉天宮舉行祝壽大典，9日返程駐駕西螺鎮福興宮、10北斗鎮奠安宮、11日彰化市天后宮、12日駐駕清水區朝興宮，13日回鑾。

大甲媽祖 新港奉天宮 遶境

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