九族文化村「白色戀人」盛開 明辦櫻花茶會

氣溫回暖，各地櫻花陸續盛開，南投日月潭九族文化村的櫻花祭，新培育有「白色戀人」之稱的純白重瓣的「台灣雪櫻」最受矚目，明天適逢西洋情人節，更是應景而浪漫；新竹公園860株櫻花明天進入最佳觀賞期，搭配麗湖旁日式建築與造景，宛如置身日本賞櫻。

九族文化村種植八重櫻、富士櫻等品種櫻花，數量超過5千株，每年櫻花祭，整片花海將山頭染成一片粉紅喧鬧，預告春天即將到來，也是台灣最主要的賞櫻勝地，吸引一波波遊客。

九族文化村經理黃瑞奇說，台灣雪櫻是農業部專家花多年時間培育的新品種，是重瓣的八重櫻，盛開於西洋情人節，又有「白色戀人」之稱，因為有新品種專利，由九族文化村獨家引進。明天將舉辦「白色戀人」櫻花茶會，邀請大家在櫻花樹下「賞雪」，並設下25席精緻茶席，邀大家品茗魚池鄉公所提供的在地好茶。

新竹市櫻花也來爭豔，市政府指出，竹市104平方公里面積有新竹公園、頭前溪左岸、汀埔圳，其中，櫻花面積最大、樹齡最高的就是「新竹公園」，也是市區最大賞櫻勝地，公園興建於西元1916年，占地面積約18公頃，共栽種河津櫻、富士櫻、八重櫻3品種、800餘株櫻花，明天進入最佳觀賞期。

新竹市城銷處表示，2月15、16日將舉辦「花見新竹 和風賞花祭」，會把新竹公園打造成熱鬧的賞櫻市集，活動也特別安排夜間燈光，讓民眾體驗夜間賞櫻魅力。