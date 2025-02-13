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豐原2單車道禁微電車 3月起開罰

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中東豐自行車綠廊（圖）及后豐鐵馬道（后里─豐原）2條自行車專用道，豐原警分局將從3月1日起，取締違規行駛的騎微電車。圖／中市府提供
台中東豐自行車綠廊（圖）及后豐鐵馬道（后里─豐原）2條自行車專用道，豐原警分局將從3月1日起，取締違規行駛的騎微電車。圖／中市府提供

台中知名景點東豐自行車綠廊（東勢─豐原）及后豐鐵馬道（后里─豐原）2條自行車專用道，常有民眾行駛微型電動二輪車，影響遊客騎自行車的安全，豐原警分局將從3月1日起，取締違規行駛的騎微電車，處以300到1200元罰緩。

警方表示，自行車專用道的設立，是供自行車騎乘使用，原本僅有禁止汽、機車行駛，但常有民眾貪圖方便違規行駛在專用道上，經統計東豐、后豐自行車道包括潭雅神自行車道上違規行為，去年迄今已取締271件違規行駛。

不過，兩自行車道也常見民眾行駛微型電動二輪車，台中市政府觀光旅遊局去年4月12日辦理東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道禁止行駛微電車說明會，與會各單位人員均贊成禁止行駛微電車，市政府交通局依據道路交通管理處罰條例規定，今年1月9日公告東豐及后豐2條自行車道禁止行駛微電車。

豐原警分局昨天表示，為保障民眾騎自行車的安全，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道訂今年3月1日開始禁止行駛微電車；至於自行車道上違規攤販，豐原分局去年累積至今共取締26件，將持續加強取締。

自行車 豐原 車道

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