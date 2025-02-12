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斥資450萬元！台中南屯3巷道路面燙平改善了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區文昌街205巷路面燙平改善。圖／台中市政府提供
台中市南屯區文昌街205巷路面燙平改善。圖／台中市政府提供

台中市南屯區文昌街、南美街及忠勇路周邊巷道路面多年未重新鋪築，有多處破損、龜裂，急待改善，民政局協助南屯區公所向國土署爭取補助經費450萬元，去年9月底前完成燙平改善工程，改善總長度逾1.2公里。

民政局長吳世瑋率南屯區長林秋萬及市府團隊視察完工成果，感謝公所同仁不遺餘力，打造安全、舒適的用路環境，維護民眾通行安全。

吳世瑋說，市長盧秀燕上任後強調「路平、燈亮、水溝通」是宜居城市的首要條件，民政局協助公所爭取國土署均衡城鄉村里道路改善計畫，去年獲中央核定補助32案，總工程經費全數如期完工。

立委員廖偉翔說，去年經台中各區公所爭取，共獲中央核定「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助32案、近1.2億元經費，顯見市府團隊對地方基礎建設的重視，市府也重視人行安全改善，並向中央爭取永續提升人行安全計畫經費，他和在地議員及市府團隊攜手努力提升地方基礎建設。

南屯區長林秋萬說，往年公所因維護經費有限，僅能局部修補改善道路，但南屯區文昌街、南美街及忠勇路等周邊巷道，多年未重新鋪築，通行環境急待改善，感謝國土署、民政局、建設局的支持與協助，提升巷道路面品質。公所持續爭取道路燙平經費，並積極申請人行道、路口等通行環境改善計畫，期待創造更好的通行空間及人本環境。

台中市南屯區忠勇路路面燙平改善。圖／台中市政府提供
台中市南屯區忠勇路路面燙平改善。圖／台中市政府提供
台中市南屯區文心南五路二段路面燙平改善。圖／台中市政府提供
台中市南屯區文心南五路二段路面燙平改善。圖／台中市政府提供

人行道 國土署 團隊

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