斥資450萬元！台中南屯3巷道路面燙平改善了
台中市南屯區文昌街、南美街及忠勇路周邊巷道路面多年未重新鋪築，有多處破損、龜裂，急待改善，民政局協助南屯區公所向國土署爭取補助經費450萬元，去年9月底前完成燙平改善工程，改善總長度逾1.2公里。
民政局長吳世瑋率南屯區長林秋萬及市府團隊視察完工成果，感謝公所同仁不遺餘力，打造安全、舒適的用路環境，維護民眾通行安全。
吳世瑋說，市長盧秀燕上任後強調「路平、燈亮、水溝通」是宜居城市的首要條件，民政局協助公所爭取國土署均衡城鄉村里道路改善計畫，去年獲中央核定補助32案，總工程經費全數如期完工。
立委員廖偉翔說，去年經台中各區公所爭取，共獲中央核定「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助32案、近1.2億元經費，顯見市府團隊對地方基礎建設的重視，市府也重視人行安全改善，並向中央爭取永續提升人行安全計畫經費，他和在地議員及市府團隊攜手努力提升地方基礎建設。
南屯區長林秋萬說，往年公所因維護經費有限，僅能局部修補改善道路，但南屯區文昌街、南美街及忠勇路等周邊巷道，多年未重新鋪築，通行環境急待改善，感謝國土署、民政局、建設局的支持與協助，提升巷道路面品質。公所持續爭取道路燙平經費，並積極申請人行道、路口等通行環境改善計畫，期待創造更好的通行空間及人本環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言