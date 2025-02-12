「花在彰化」締造113萬人次入園新紀錄 今閉幕相約20周年見

彰化縣政府年度招牌活動「花在彰化」今風光閉幕，結束長達15天展期，累計入園突破113萬人次，締造新高紀錄，縣政府歸功策畫主題有亮點，結合彰化月影燈季、田尾公路花園、鹿港老街等活動及旅遊景點，才有亮麗成績。

「花在彰化」每年大年初一開園，正月十五閉園，面積26公頃有花園、水池和展館，免費遊玩，被國內旅遊列為新春重要景點，開園期間每天遊覽車絡繹不絕，入園從50多萬人次到今年提前破百萬人次。

2025花在彰化以「花繪城事」為主題，將彰化獨特文化、自然風貌以及產業特色融入花卉，形成一座座花藝創作，並帶入聯合國永續發展目標（SDGs）觀念，使用社頭織帶、廢棄葡萄藤等製作創意裝置藝術品，兼具永續與設計美學。

縣長王惠美滿滿感謝，感謝各鄉鎮市公所和農會協力，和多家企業團體大力支持，讓「2025花在彰化」圓滿閉幕，2026年花在彰化屆滿二十周年，王惠美說，縣府團隊將全力籌備，呈現更加精彩吸睛的花卉展覽與活動內容，民眾明年一定要來歡康花在彰化20歲生日。