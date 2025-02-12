顏清標擲筊！ 2025年大甲媽遶境進香4／4起駕

大甲鎮瀾宮依照慣例，每年在元宵節擲筊擇定大甲媽祖9天8夜遶境進香時程，董事長顏清標擲筊後，當場宣布，今年4月4日（農曆3月8日）晚間10時45分起駕，大甲媽將遶境進香新港奉天宮。

大甲鎮瀾宮每年依例在元宵節晚上6時，舉行今年大甲媽祖遶境起駕時間「筊筶」擲筊儀式，由董事長顏清標主持，率領全體董監事、立法院副院長江啟臣、立委顏寬恒、副議長顏莉敏、台中市民政局長吳世瑋等人，上香請示媽祖進香日程，現場吸引不少信眾圍觀，每個人目不轉睛的注視著擲筊儀式。

顏清標在第2次擲出「聖筊」獲得媽祖應允，現場直呼「媽祖笑咪咪後給聖筊」，信眾歡呼連連；依據擲筊結果，今年媽祖9天8夜遶境進香活動，將於國曆4月4日、農曆3月8日，晚上10時45分起駕。

今年大甲媽遶境第1天仍將駐駕彰化市南瑤宮、第2天西螺鎮福興宮、第3天新港鄉奉天宮、第4天祝壽大典、第5天西螺鎮福興宮、第6天北斗鎮奠安宮、第7天彰化市天后宮、第8天清水區朝興宮、第9天回鑾大甲區鎮瀾宮。