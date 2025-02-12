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造價2億卻停用近20年 南投草屯小型焚化爐喊拆又沒動作

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯小型垃圾焚化爐停用快20年，縣府原訂在去年底前完成拆除，但至今仍未動工。本報資料照片
南投草屯小型垃圾焚化爐停用快20年，縣府原訂在去年底前完成拆除，但至今仍未動工。本報資料照片

南投草屯曾興設小型焚化爐，當年造價2億元，卻因垃圾處理成本、不符汙染防制標準等因素，自2006年停爐至今快20年，環保局原訂去年底前拆除，卻至今未動工；經了解，因拆除難度高，重擬工程設計以致延宕，預計3月前發包拆除。

南投縣無焚化爐，垃圾採掩埋外運，草屯鎮公所早年為解決垃圾問題，2000年採BOT由民間廠商興建造價2億元的小型垃圾焚化爐，並與其簽約處理鎮內垃圾，但運作3年後因小型焚化爐垃圾處理費過高，公所無力負擔，於2006年停爐。

但當年公所與廠商仍有2年合約未履行，停爐後又因無法符合最新的汙染防制標準等無法重啟，BOT廠商不堪損失申請仲裁，公所敗訴，2009年由當時的環保署補助2.3億元協助公所解決賠償事宜，草屯小型焚化爐也因此停用，荒廢至今。

由於，草屯小型焚化爐停機將近20年，已過使用年限，中央將所有權從公所移轉給南投縣政府，而為因應草屯鳥嘴潭人工湖，確保供水及遊憩品質，環保局向環境部爭取1800 萬元經費，原訂去年8月發包拆除，並於去年底前完成作業。

但時至今日，該焚化爐仍未動工拆除，環保局表示，著手規畫拆除工程後發現，該焚化爐煙囪長達3、40米、約13樓層高，且附近有高壓電塔，施工難度比原先預期還要困難，只能先向中央申請保留經費，重新妥善研擬相關拆除工程設計。

環保局長李易書說，經與工程顧問公司、台電等單位研議，決定從採分段鋸除並逐段吊離，目前拆除工程設計已完成；唯國內罕有類似工程及重機具，將持續了解並尋求協助，預計下個月前發包拆除，若發包順利，預估工期約2至3個月。

南投草屯小型垃圾焚化爐停用快20年，縣府原訂在去年底前完成拆除，但至今仍未動工。記者賴香珊／攝影
南投草屯小型垃圾焚化爐停用快20年，縣府原訂在去年底前完成拆除，但至今仍未動工。記者賴香珊／攝影
南投草屯小型垃圾焚化爐停用快20年，縣府原訂在去年底前完成拆除，但至今仍未動工。記者賴香珊／攝影
南投草屯小型垃圾焚化爐停用快20年，縣府原訂在去年底前完成拆除，但至今仍未動工。記者賴香珊／攝影
南投草屯小型垃圾焚化爐停用快20年，縣府原訂在去年底前完成拆除，但至今仍未動工。記者賴香珊／攝影
南投草屯小型垃圾焚化爐停用快20年，縣府原訂在去年底前完成拆除，但至今仍未動工。記者賴香珊／攝影

南投縣 焚化爐 環保局長

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