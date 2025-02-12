台中和平農會理事長提案解除總幹事 結果不成立

台中市和平區農會今天召開臨時理事會議，理事長楊淑青提案解除總幹事李順冬職務，9位理事僅5人出席，只有楊淑青1人投同意票，解職案不成立。

台中市府農業局表示，依農會法規定，農會總幹事聘任與解聘，須經全體理事三分之二以上出席，及出席理事三分之二以上決議行之；和平區會理事有9人，其中4人請假，今天只有5人出席，已不符合解職的要件，僅有提案的楊淑青一人同意解除總幹事李順冬職務，所以解職案不成立。

楊淑青表示，這屆總幹事任期剩沒幾天，她不希望事情鬧得太僵，出席理事未達農會法規定，解職案不成立，她是提案人，要忠於自己的提案表達自己的立場，因此今天投下同意票；李順冬對此案低調，不願多談。

和平區農會本月5日曾召開會議複審現任農會理事長楊淑青及理事候選人鄒盛達資格，有人質疑現任總幹事李順冬藉此會議要修理異己，理事長楊淑青當時表示，12日將開臨時理事會議，針對李順冬不諳農會法，造成農會動盪，進行不信任投票。

李順冬當時說，農會依法審查，他的人馬也有4人資格不符，他說自己是友善提醒，否則可等2人當選後再以不符合農會法規定廢除其理事資格。