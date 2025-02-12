中興新村兒童公園重啟 迷宮、戲砂池、攀爬網受歡迎

中興新村兒童公園遊憩設施老舊，去年兒童在玩迷宮時撞上磁磚碎片，血流滿面。國發會斥資600多萬元重新規畫，終於完工啟用。小朋友開心玩砂、攀爬、盪鞦韆，家長也有體健設施陪著孩子，一起度過歡樂休閒時光。

兒童公園是中興新村招牌景點，常有家長帶著孩子遊玩，砂池、迷宮、和盪鞦韆從幼兒到青少年都能找到喜歡的遊戲。不過，遊憩設施多年未更新，設施老舊受損。

去年1月有男童在迷宮闖關時，撞上破裂磁磚頭破血流，縣議員簡千翔、林儒暘等會勘後，發現許多遊具設施不符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」，國發會也未申請檢驗改善。

國發會針對各項遊憩設施總體檢，除了符合規範，還要更安全、更有特色，施工期間兒童公園暫停開放，讓許多兒童望穿秋水，更對新兒童公園滿心期待，新遊憩設施今年完工後，終於在2月驗收合格，10日重新開放，小朋友興高采烈一擁而上，新的彩繪迷宮、烏龜遊戲砂池、造型攀爬網、雙梯組合遊具、組合鞦韆深得小朋友喜愛，兒童公園洋溢歡樂笑聲。

簡千翔說，兒童公園設施改善，給了孩子安全又有特色的遊憩空間，也有助吸引外地遊客遊訪中興新村，刺激在地消費。林儒暘感謝國發會的努力，提供民眾放鬆及安全遊憩場域，聚集人潮活絡周邊商圈，促進健康生活。

立委羅美玲認為，改善後的兒童公園共融式遊憩場域，創造區域環境共享空間，便利親子互動。