民俗風氣轉變 元宵節彰縣議員舉辦母告別追思會千人到場

今是正月十五元宵節，俗稱小過年，彰化縣議員陳玉姬的母親陳林足今出殯，民間習俗正月不接觸喪事，但追思會逾千人參加，顯現她的好人氣。有地方人士聯想豐富人脈可參選下屆溪湖鎮長，陳玉姬服務團隊表示暫無規畫。

陳玉姬的夫婿是溪湖鎮前鎮長陳文漢，夫妻二人在溪湖鎮扎根頗深，在縣議員選區的埔鹽和埔心兩鄉也有經營。陳玉姬的母親大年初二辭世，享壽91歲，選在正月十五的今日上午舉行追思告別式。陳玉姬是國民黨籍，平日勤耕教育事務、婦女福利和關心軍事，縣長王惠美、立法委員謝衣鳯、縣議會副縣長許原龍和多名縣議員，及教育、婦女團體、軍方代表都到場弔唁。

民間習俗正月通常不嫁娶、不辦不接觸喪事、近年科學昌明，禁忌逐漸縮小到正月十五日以內，但陳玉姬的母親追思告別會訂在今天，且出席人數眾多，說明民俗轉變，也有地方人士由此推測陳玉姬政治實力可問鼎下屆鎮長。不過陳玉姬曾說比較喜歡當縣議員在地方服務選民，她的服務團隊今也表明暫無此規畫。