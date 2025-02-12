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響應環保改善空品 台中市購入六都首輛電動資源回收車

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市環保局購入六都首輛電動清潔車，重1.95公噸，將在豐原區服務，預估每年可減少1.5公噸碳排。圖／市府提供
台中市環保局購入六都首輛電動清潔車，重1.95公噸，將在豐原區服務，預估每年可減少1.5公噸碳排。圖／市府提供

台中市政府推動淨零碳排，環保局2022年起將公務機車替換為電動車，目前504輛機車全面電動化，去年底更是購入六都第一輛電動資源回收車，市府今天舉行電動清潔車交車典禮，重1.95公噸，續航力超過300公里，即將在豐原區服務，後續將視效果與成本考慮是否繼續購入電動清潔車。

市府秘書長黃崇典表示，市長盧秀燕為響應環保並改善空氣品質，上任後推動藍天白雲行動計畫；其中為了改善移動汙染源，2022年開始全面汰換環保局的公務機車，去年底更購入六都首輛全電動資源回收車，展現2050淨零碳排的決心。

環保局表示，市府2022年、2023年各編列1200萬元，分別購入150輛電動機車，去年編列1350萬元，再購入150輛，加上較早期購置的電動車，目前504輛公務機車已全部電動化，相較一般機車，每年可減少38公噸碳排，未來若有新車需求也會持續購買電動機車。

環保局長陳宏益指出，新購入的電動清潔車重1.95公噸，較一般清潔車小，可穿梭在巷弄間，清潔車須經常停車，電動車效率比燃油車更高，預計將在老市區較多的豐原區服務；該車續航力300公里，足可應付1日勤務，也有配備太陽能充電設備，以台中市清潔車每年平均行駛1萬公里計算，可減少1.5公噸碳排。

陳宏益表示，這輛電動清潔車耗資145萬元，相較一般1.95公噸的柴油小貨車價格較高；當前市場上電動自小客車較為普及，價格趨穩定，電動貨車則尚待開發，希望這次購車起到拋磚引玉的效果，讓更多人投入電動貨車，市場價格更親民，若反響良好，未來會儘可能購置更多電動清潔車。

台中市環保局504輛公務機車已全部電動化，相較一般機車，每年可以減少38公噸碳排。圖／市府提供
台中市環保局504輛公務機車已全部電動化，相較一般機車，每年可以減少38公噸碳排。圖／市府提供
台中市府推動藍天白雲行動計畫，目標2050淨零碳排，3年間購入150輛電動公務機車，今天舉行交車典禮。圖／市府提供
台中市府推動藍天白雲行動計畫，目標2050淨零碳排，3年間購入150輛電動公務機車，今天舉行交車典禮。圖／市府提供

台中市 環保局長 電動機車

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