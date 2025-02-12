九族文化村「白色戀人」盛開 神力女超人也著迷
後天是西洋情人節，日月潭九族文化村正舉辦櫻花祭，各種櫻花爭奇鬥豔，純白重瓣的「台灣雪櫻」純潔無暇別具特色，是農業部專家花費多年所培育的新品種，又有「白色戀人」之稱，連南投縣長許淑華都被雪櫻的風姿綽約驚艷，邀請大家一起到南投感受雪櫻的白色浪漫。
九族文化村種植八重櫻、富士櫻等品種櫻花，數量超過5千株，每年櫻花祭，整片花海將山頭染成一片粉紅喧鬧，預告春天即將到來，也是台灣最主要的賞櫻勝地，吸引一波波遊客。
九族文化村經理黃瑞奇說，在紅色、粉紅為主的櫻花中，九族文化村栽培的「台灣雪櫻」因花型碩大、花色如雪，格外與眾不同。台灣雪櫻是農業部專家花多年時間培育的新品種，是重瓣的八重櫻，又盛開於西洋情人節，又有「白色戀人」之稱，因為有新品種專利，由九族文化村獨家引進。
2月14日九族文化村邀請魚池鄉公所、日月潭茶文化推廣協會，合作舉辦「白色戀人」櫻花茶會，就在雪櫻成林的櫻花樹下舉行，邀請大家在櫻花樹下「賞雪」、品茗魚池鄉公所提供的在地好茶，日月潭茶文化推廣協會的茶師，設下25席精緻茶席，邀大家喝茶聊天賞櫻。
黃瑞奇說，九族櫻花祭舉辦25年，是台灣賞櫻文化最早的推動者，從一開始輕量茶席，逐漸擴大為茶會，並隨著南投縣推廣茶藝、茶席風氣吹起流行風，儼然成為九族櫻花祭和台灣賞櫻的特色，2月14日歡迎情侶到雪櫻樹下，以櫻花與茶香為愛加溫。
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