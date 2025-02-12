影／南投北港溪峽谷秘境曝 驚見「骷髏頭」岩壁

南投仁愛與國姓交界的北港溪峽谷，高聳山壁、奇岩怪石，壯麗景致媲美太魯閣，近期吸引民眾探訪，地方文史生態作家潘樵也前往拍攝記錄當地峭壁、瀑布、一線天等現況，更意外拍下酷似「骷髏頭」的特殊岩壁，見證大自然的鬼斧神工。

北港溪峽谷位於烏溪上游，山壁高聳壯闊，沿途奇岩怪石，並有瀑布、溫泉露頭及一線天景觀，因位居仁愛、國姓鄉交界，平時為溪床水路，人車難以進入探訪攬勝，通常只有工務單位為養護水利設施開設便道才有機會進入，成為當地秘境。

而今年因農田水利署養護能高大圳設施，在北港溪溪床修便道，方便工程車進出，吸引不少人循便道一探北港溪峽谷秘境，地方文史生態作家潘樵日前也前往田野調查記錄當地景觀及了解溪流水源狀況，還意外拍下酷似「骷髏頭」的特殊岩壁。

潘樵也將「骷髏頭」岩壁及峭壁、一線天等景觀現況分享至網路社群，而北港溪峽谷的壯闊景致，不輸花蓮太魯閣，也讓不少人大讚大自然的鬼斧神工。

不過，通往北港溪峽谷的臨時便道為工程使用，沿途路況欠佳，加上最近地震頻仍易落石，大量遊客湧入，導致意外狀況多，農水署不鼓勵民眾前往，後續將強化門鎖管制，並設監視器管控，派員加強巡守，如有破壞門鎖情形將依法究責。