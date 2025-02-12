影／台中東勢新丁粄節登場 江啟臣楊瓊瓔何欣純同台力挺

2025台中東勢新丁粄節今天在東勢區熱鬧登場，受到行政院預算被刪減影響，今年活動中央補助經費比去年減少50萬元，今年活動仍盛大舉辦，傳出想選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔和何欣純都到場，力挺這項一年一次的東勢客庄傳統文化活動。

今天開幕式由台中市政府客家事務委員會主委江俊龍代表市長盧秀燕主持，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、何欣純和多位市府局處長與市議員到場。

客委會主委江俊龍表示， 新丁粄節在東勢是農曆正月的最高潮，台中東勢新丁粄節是具有傳統歷史的客庄民俗活動，每年選在「正月半」元宵節舉辦，熱鬧非凡，成功打響節慶品牌知名度，是全國最盛大的文化節慶之一。

今年活動充滿「蛇prise」，邀製粄達人吳新發師傅等人，現場製作120斤超級新丁粄，讓民眾大開眼界，也邀請230人，包括小朋友現場體驗新丁粄DIY，「全城參與」讓整個山城動起來；今晚還有客家流行音樂晚會，8組藝人卡司是歷年最多，奧運金牌李洋也將蒞臨活動現場和宇宙人獨家、跨界合作。

江俊龍說，今年活動早已提出補助申請計畫，最後行政院客委會核定補助150萬元，去年補助200萬元，今年補助比去年少，台中市客委會努力爭取資源和補助，要把今年活動辦好，他希望中央多幫忙這項傳統文化活動。

市府客委會表示，正月半愈晚愈熱鬧，鼓勵大家步行至東勢區文化街，走進廟宇感受最道地的「鬪粄文化」；客家流行音樂晚會由金曲星光主持人陳明珠主持，金曲樂團宇宙人與奧運金牌李洋合作壓軸演出；園區展館展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄象徵性別平等，晚間分享給現場民眾。