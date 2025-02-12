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最美櫻花派出所下周末迎來賞花民眾 警方公布交管措施

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
泰安派出所周遭特有的多瓣八重櫻，每年盛開季節將迎來數十萬民眾觀賞。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
泰安派出所周遭特有的多瓣八重櫻，每年盛開季節將迎來數十萬民眾觀賞。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

有「最美派出所」之稱的泰安派出所，所旁的多瓣八重櫻在員警細心照料下，2月22日至3月2日即將迎來一年一度的「泰安櫻花季」，由於每年均湧入大量遊客前來賞花，所長王順益表示，目前櫻花已開始綻放，但為數不多，待天氣轉晴，10天後應會是最美的花期，因周遭綠美化工程要進行到5月分，大甲分局今天公布加強周遭交通疏導管制措施，請賞花用路人配合。

台中市后里的泰安派出所因為兩旁種植櫻花，莊嚴肅穆的日式警所建築，被浪漫的櫻花包圍點綴派出所前的和平鴿，當春風吹過櫻樹枝枒，伴隨點點桃紅花瓣飄落，有浪漫櫻花派出所的美名，每年櫻花盛開時吸引約30萬遊客前來參觀，過去單日曾最高湧進5萬人次，讓派出所與民眾更顯親近，是台中市賞櫻熱門景點。

泰安派出所指出，周遭種植百株特有的多瓣八重櫻與吉野櫻，每年2月底櫻花盛開時，桃紅色的花朵，將鄉間道路點綴的相當美麗，也成為地方罕見的美景，如果夜間來此賞櫻，也別具一番風味，在燈光投射下，綻放的夜櫻格外迷人，民眾被美麗花景吸引，紛紛拍照打卡，每年遊客都絡繹不絕。

大甲分局表示，因周遭路幅狹小，為了讓賞花的民眾，能有更美好的回憶，往年開幕活動所使用的派出所停車場目前有公共綠美化工程進行，泰安櫻花季活動將訂於2月22日移至泰安鐵道文化園區舉行開幕式；櫻花季期間為2月22日至3月2日，並延伸至本周六、日起實施交通管制共計16天。

泰安櫻花季2月22日移至泰安鐵道文化園區開幕，櫻花季延伸至本周六、日起，將實施交通管制共計16天。記者黑中亮／攝影
泰安櫻花季2月22日移至泰安鐵道文化園區開幕，櫻花季延伸至本周六、日起，將實施交通管制共計16天。記者黑中亮／攝影
當特有的多瓣八重櫻全部綻放，是后里泰安派出所最美的時刻。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
當特有的多瓣八重櫻全部綻放，是后里泰安派出所最美的時刻。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

櫻花季 綠美化 賞花

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