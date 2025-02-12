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東豐、后豐自行車道禁行微型電動二輪車 3月1日起取締開罰
台中知名景點東豐自行車綠廊（0-11.7K）及后豐鐵馬道（0-5.8K）自今年3月1日起禁止行駛微型電動二輪車，考量東豐（東勢-豐原）及后豐（后里-豐原）2條自行車專用道皆從豐原端出發，豐原警分局為保障遊客騎自行車安全，將依據台中市政府交通局公告，3月1日起在這二條自行車道取締騎微電車。
台中市政府觀光旅遊局去年4月12日辦理東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道禁止行駛微電車說明會，與會各單位及人員均贊成在該2條自行車道禁止行駛微電車，台中市政府交通局依據道路交通管理處罰條例規定，今年1月9日公告東豐及后豐2條自行車道禁止行駛微電車，違反者警方將依道交條例，處以300到1200元罰緩。
警方表示，自行車專用道的設立即是供自行車騎乘使用，原本僅有禁止汽、機車行駛，但常有民眾貪圖方便違規行駛於專用道上，經統計東豐、后豐自行車道包括潭雅神自行車道上違規行為，去年迄今已取締271件違規行駛，違反者依道交條例第45條第1項第16款規定，處以600到1800元罰緩。
為保障民眾騎乘自行車道安全，繼潭雅神綠園道禁行微電車後，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道也於今年3月1日開始禁止行駛微電車；自行車道上違規攤販豐原分局也會加強取締，去年累積至今共取締26件違規設攤。
警方表示，東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道或潭雅神綠園道，都是適合家長帶小孩放電的好去處，為維護交通安全兼顧旅遊品質，豐原警分局長林大為呼籲，民眾切勿存僥倖心態於自行車專用道行駛違規交通工具，也勿違規設攤販售，警方會加強執法取締。
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