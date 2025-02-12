南投新市圖 最快明年初啟用

南投市公所斥資1.5億元新建市立圖書館，前年4月動土，施工年餘，新圖書館外觀宛如走復古風，民眾認為如老建物拉皮；公所表示，建築主體已完工，尊重民眾討論，待空間裝潢規畫完成，最快明年初啟用。

南投市立圖書館位在育樂路與信義街口，原建物1996年籌創興建，1999年完工待驗收，即遭遇921地震，建物受創，只能整修補強，2002年才啟用營運，但2013年又逢327、602兩次地震襲擊，受損成危樓，2017年拆除。

公所將原館內書籍及人員等遷往漳興社區活動中心，設立臨時圖書館；同步向教育部爭取經費重建，中央補助約9000萬元，加上公所自籌經費，斥資逾1.5億元新建南投市立圖書館，前年4月動土。

公所規畫新建圖書館為地下1層、地上4層建築物，總樓地板面積近900坪，其中地下一樓是停車場與機房、1至3樓分別為兒童樂齡閱覽區、開架書庫區與青少年閱覽區，4樓為文藝展示區，可提供館藏10萬餘冊。

施工年餘，南投市立圖書館已見雛形，但民眾普遍認為，斥資1.5億元新建圖書館，建物外觀中規中矩，不太新穎，甚至「復古」，還像老建物拉皮；也有民眾認為，應是色調問題，但室內空間不大，有點可惜。

南投市公所表示，對民眾討論予以尊重，圖書館設計理念融合山群及瀑布水流等地貌，垂直遮陽板象徵書本內頁，結合大自然生生不息的意象打造閱讀空間，建築主體已完工，待內部裝潢規畫完成，驗收後最快明年初啟用。