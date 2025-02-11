中台灣燈會短今、凱蒂12日應援 百人機智猜燈謎

2025中台灣元宵燈會邀中信兄弟啦啦隊員短今、凱蒂，明天在主燈區南側帳篷與現場民眾一起「機智應援猜燈謎」，限定100人參加，共度知性又歡樂的元宵節。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，中台灣元宵燈會在中央公園登場，今年的主燈「蛇現幸福」女媧造型掀討論，主燈秀場場爆滿。元宵節到來，主燈秀照常上演，更邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的短今、凱蒂，與民眾猜燈謎。

觀旅局指出，12日下午3時30分開放排隊，下午4時開始發放號碼牌，限額100名。

觀旅局補充，「甜甜蛇」小提燈發送至2月23日止，每天下午3時30分在中央公園開放排隊、下午4時開始發放，每天限量發送，1人限領1盞，發完為止。