120斤超級新丁粄明東勢登場 新丁粄將分送民眾好孕好運

明天是「正月半」元宵節，「2025台中東勢新丁粄節」將現場展示120斤大粄實境秀，呈現超級「龜粄」、「桃粄」的超級新丁粄，另也將分送給現場民眾，表達新丁粄「好孕」及「好運」雙重意義，歡迎全民到台中歡慶新丁粄節，幸福一整年。

台中市客委會指出，傳統的「鬪粄競賽文化」，今年2月12日「正月半」當天在東勢街區的廟宇進行，場面十分壯觀，明天上午10時30分在東勢客家文化園區以「120斤大粄實境秀」揭開序幕，欣賞製粄達人吳新發師傅一步步完成超級新丁粄，民眾自由排隊擲筊，幸運者可獲得新丁粄，象徵一整年的好運。

客委會並說，東勢的新丁粄以獨特「花豆內餡」製作，有別於其他客庄紅粄或是閩南族群紅龜粿常見的餡料，明日「正月半」主舞台周邊還有「社區成長教室文化創意展示」、上百攤的「客家美食及特色產業展售會」，今年選在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇盛大登場，可欣賞各式創新新丁粄、品嘗在地美味等。