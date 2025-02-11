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台中東勢新丁粄節求孕好靈驗！市長盧秀燕：黃健豪德龍鳳胎可見證

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，東勢新丁粄節是傳統求孕、生子生女很靈驗，立委黃健豪就是見證人。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕說，東勢新丁粄節是傳統求孕、生子生女很靈驗，立委黃健豪就是見證人。聯合報系資料照

「台中東勢新丁粄節」明天元宵節登場，是全國最大的客家節慶活動之一，市長盧秀燕說，新丁粄節有「好孕」及「好運」雙重意義，求男育女「十分靈驗」，立委黃健豪可以當見證人。

東勢新丁粄節連2年皆吸引逾10萬人次朝聖，今年2月12日至13日將在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路及各廟宇登場！

市長盧秀燕今表示，新丁粄節有「好孕」及「好運」雙重意義，求男育女「十分靈驗」，不但是重要的客家文化節慶活動，更是祈求男丁、女丁的重要節日，「與國安有密切關係」，歡迎全國民眾來求子或求一整年的好運。

盧秀燕指出，「台中東勢新丁粄節」之所以做得有聲有色，與活動本身吉祥、好運的內涵有關。新丁粄節是客家聚落總動員，相傳想生男就吃龜粄，想生女就吃桃粄。

盧秀燕笑稱，立法委員黃健豪可歲見證人，他已有女兒，希望再有一個孩子，去年吃了桃粄和龜粄後，夫人懷了龍鳳胎，下月即將生產。

客家事務委員會主委江俊龍表示，今年以「全城參與」為主題。東勢製粄職人吳新發師傅現場實作「120斤超級新丁粄」揭開序幕，明、後兩天下午5時30分送給現場民眾品嘗。

中信兄弟啦啦隊成員儀諪、畇二領跳「台灣尚勇」，現場還有「百人新丁粄DIY」讓230名師生體驗製作，傳統的「鬪粄競賽文化」在東勢街區內的廟宇展示各式新丁粄並舉辦擲筊祈福，幸運者能獲得新丁粄，文昌廟也將辦理「求文昌儀式」為千名學童祈求學業順利。

東勢雙福祠舉辦「求子儀式」以「做對歲」抓周活動邀請新生兒家庭歡慶寶寶周歲，去年首度舉辦吸引36組新生兒家庭參與。

台中捐血中心及東勢中和慈善會合作舉辦公益捐血，熱心捐血的民眾可獲贈地青年團隊「一根蘿蔔」脆菜脯，去年創下單日173袋捐血量的好成績。

音樂晚會明晚7時至9時在東勢客家文化園區廣場演出，金曲主持人陳明珠、奧運金牌得主李洋、宇宙人、Yappy、歐比王x神棍樂團、陳華、韋喆及阿比百樂團等多位藝人登台，上百家攤位展示東勢、石岡、新社在地農特產品及手工藝品，讓遊客品嚐道地客家美食，歡迎闔家到東勢「鬥鬧熱」。

東勢河濱公園提供免費停車區，並有無障礙接駁車接送民眾到會場。

客家文化節 捐血中心 新丁粄 盧秀燕 黃健豪

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