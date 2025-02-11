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走復古風？南投斥資1.5億新建圖書館 明年初啟用
南投市公所斥資1.5億元新建市立圖書館，前年4月動土，施工年餘，圖書館已見雛形，但民眾認為，外觀「復古」不太新穎，如老建物拉皮；公所表示，目前建築主體已完工，對民眾討論予以尊重，待空間裝潢規畫完成，最快明年初啟用。
南投市立圖書館位在育樂路與信義街口，原建物於1996年籌創興建，1999年完工尚待驗收，卻遭遇921地震，建物受創，只能整修補強，2002年才啟用營運， 但2013年又遭逢327、602兩次地震襲擊，受損嚴重成危樓，於2017年拆除。
為持續服務市民，公所將原館內書籍及人員等遷往漳興社區活動中心，設立臨時圖書館；同步向教育部爭取經費重建，獲中央補助約9000萬元，加上公所自籌經費，斥資逾1.5億元新建南投市立圖書館，前年4月動土，並預計去年底完工。
公所規畫新建圖書館為地下1層、地上4層建築物，總樓地板面積近900坪，其中地下一樓為停車場與機房、1至3樓分別為兒童樂齡閱覽區、開架書庫區與青少年閱覽區，4樓為文藝展示區，粗估館內可提供館藏10萬餘冊。
經施工年餘，南投市立圖書館已見雛形，但民眾普遍認為，斥資1.5億元新建的圖書館，建物外觀有別於其他圖書館，中規中矩的不太新穎，甚至「復古」，像老建物拉皮；也有民眾認為，應該是色調問題，但室內空間似乎不大，有點可惜。
南投市公所則表示，對於民眾討論予以尊重，而該圖書館設計理念，融合山群及瀑布水流等自然地貌，垂直遮陽板象徵書本頁頁，營造圖書環境結合大自然生生不息的意象，目前建築主體已完工，待內部空間裝潢規畫完成，最快明年初啟用。
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