快訊

投注爆量當機了？台彩證實大樂透加碼期間「傍晚交易不穩」 緊急處理中

經典賽／中華隊首場開門熱身賽 呂詠臻先發對抗樂天巨人

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

聽新聞
0:00 / 0:00

日月潭觀光圈盟主交接 縣長許淑華勉勵吸引更多遊客

中央社／ 南投縣11日電
南投縣長許淑華。聯合報系記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華。聯合報系記者江良誠／攝影

日月潭觀光圈」第2、3屆盟主今天交接，南投縣長許淑華祝賀說，感謝魏振宇擔任盟主期間帶領日月潭觀光圈茁壯，勉勵新任盟主李吉田在現有基礎上，為南投觀光帶來更多契機。

南投縣觀光產業聯盟協會今天在九族文化村舉辦新春團拜暨日月潭觀光圈第2、3屆盟主交接，由南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇，將盟主交給南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田，許淑華、日月潭國家風景區管理處長柯建興及縣內57個公、協會出席同慶。

許淑華致詞表示，南投觀光資源豐富，透過各協會積極推動，讓南投觀光更具韌性與競爭力，也感謝魏振宇擔任盟主期間帶領日月潭觀光圈茁壯發展，勉勵新任盟主李吉田在現有基礎上，持續深化南投觀光品牌，促進地方產業升級，吸引更多國內外遊客。

柯建興說，日管處長期扮演觀光圈推動與指導角色，將持續與地方觀光產業合作，強化區域品牌發展，推動智慧觀光與永續旅遊，更深化日月潭觀光圈影響力，進一步提升南投甚至台灣觀光產業整體發展。

日月潭 許淑華

延伸閱讀

解決南投垃圾問題 縣長許淑華：民調支持縣府規劃方案

影／南投縣長許淑華轟中央卡陸客觀光 觀光業將出現倒閉潮

北市幼兒園性侵案報告應證質疑 許淑華批蔣萬安行政怠惰

大年初一走春 南投縣長許淑華連跑7宮廟發福袋

相關新聞

走復古風？南投斥資1.5億新建圖書館 明年初啟用

南投市公所斥資1.5億元新建市立圖書館，前年4月動土，施工年餘，圖書館已見雛形，但民眾認為，外觀「復古」不太新穎，如老建...

日月潭觀光圈盟主交接 縣長許淑華勉勵吸引更多遊客

「日月潭觀光圈」第2、3屆盟主今天交接，南投縣長許淑華祝賀說，感謝魏振宇擔任盟主期間帶領日月潭觀光圈茁壯，勉勵新任盟主李...

120斤超級新丁粄明東勢登場 新丁粄將分送民眾好孕好運

明天是「正月半」元宵節，「2025台中東勢新丁粄節」將現場展示120斤大粄實境秀，呈現超級「龜粄」、「桃粄」的超級新丁粄...

台中東勢新丁粄節求孕好靈驗！市長盧秀燕：黃健豪德龍鳳胎可見證

「台中東勢新丁粄節」明天元宵節登場，是全國最大的客家節慶活動之一，市長盧秀燕說，新丁粄節有「好孕」及「好運」雙重意義，求...

台中東勢新丁粄節元宵登場 市長盧秀燕：求子很靈驗

台中市重要的客家文化活動「台中東勢新丁粄節」將於明天元宵節登場，市長盧秀燕今天表示，新丁粄節有「好孕」及「好運」的意義，...

南投「好食券」擴增據點深入偏鄉 兌換愛心餐食更便利

為避免遭遇急難變故的家庭，因生活物資短缺挨餓，南投縣政府以餐食援助方式發放「好食券」，憑券可至超商、超市量販及特約店家兌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。