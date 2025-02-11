彰化溪州公園森林區木棧道老舊 8月底改善完工
彰化縣溪州鄉溪州公園森林區木棧道部分老舊損壞，縣府春節後啟動改善作業，同時新增躺網等休憩設施，預計今年8月底完工，期望遊客能在此悠遊享受芬多精。
彰化縣長王惠美今天前往溪州公園森林區木棧道視察改善工程，她表示，木棧道已設置10餘年，為新人拍婚紗熱門景點，但部分設施損壞老舊，因此縣府針對步道及周邊景點投入新台幣1163萬元改善，修繕木棧道及塗護木漆總長約1740公尺，2月3日開工，預計8月底完成。
縣府城市暨觀光發展處指出，為讓民眾有更多休憩空間，將增設「休憩躺網」與「框景座椅小屋」等設施，可在寧靜角落仰望天空，也能透過與周圍自然景觀融合的框景結構，拍出如畫風景照。
王惠美說，未來會有更舒適體驗，民眾不必舟車勞頓到南投溪頭，就近在彰化溪州公園森林區即可享受芬多精。
此外，王惠美提及，「2025花在彰化」於溪州公園舉行，明天是活動最後一天，希望大家把握時間前往參觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言