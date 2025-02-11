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彰化溪州公園森林區木棧道老舊 8月底改善完工

中央社／ 彰化縣11日電

彰化縣溪州鄉溪州公園森林區木棧道部分老舊損壞，縣府春節後啟動改善作業，同時新增躺網等休憩設施，預計今年8月底完工，期望遊客能在此悠遊享受芬多精。

彰化縣長王惠美今天前往溪州公園森林區木棧道視察改善工程，她表示，木棧道已設置10餘年，為新人拍婚紗熱門景點，但部分設施損壞老舊，因此縣府針對步道及周邊景點投入新台幣1163萬元改善，修繕木棧道及塗護木漆總長約1740公尺，2月3日開工，預計8月底完成。

縣府城市暨觀光發展處指出，為讓民眾有更多休憩空間，將增設「休憩躺網」與「框景座椅小屋」等設施，可在寧靜角落仰望天空，也能透過與周圍自然景觀融合的框景結構，拍出如畫風景照。

王惠美說，未來會有更舒適體驗，民眾不必舟車勞頓到南投溪頭，就近在彰化溪州公園森林區即可享受芬多精。

此外，王惠美提及，「2025花在彰化」於溪州公園舉行，明天是活動最後一天，希望大家把握時間前往參觀。

景點 王惠美

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