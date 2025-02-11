北美洲台灣旅館公會聯合總會訪中市府 盼創合作契機

北美洲台灣旅館公會聯合總會今天拜訪台中市政府，市長盧秀燕除感謝總會在美國積極推動僑務工作，也盼訪問團藉此更加了解台中，創造雙方更多合作契機。

北美洲台灣旅館公會聯合總會長汪蔚興率領成員一行24人拜訪台中市政府，由盧秀燕與副市長黃國榮接見，感謝總會在美國積極推動僑務工作，多年來協助在美創業奮鬥的鄉親，並促進國內外商機交流，盼藉此行創造雙方更多合作契機。

盧秀燕表示，歡迎訪團一行回國與國內各旅館公會交流，兩地旅館公會有相當多合作機會，除了旅遊商機之外，在教育部分，若國內的孩子學習餐旅管理，不只可以在台灣飯店或餐館實習，也可到公會申請海外實習，過去兩年的合作效果很好，感謝公會支持孩子們的海外實習和學習機會。

汪蔚興指出，北美洲台灣旅館公會與台中市府的緣份深厚，團隊成員也多為台中鄉親，每次來訪都如同回到自己家般，感到十分溫暖與親切，感謝市府的熱情招待，未來會持續促進交流，增進彼此感情，期待有更多合作的機會。

盧秀燕也向訪團成員推薦，近期台中有「中台灣元宵燈會」及「東勢新丁粄節」兩大節慶活動，邀請訪團成員們參訪。