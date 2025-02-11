南投「好食券」擴增據點深入偏鄉 兌換愛心餐食更便利

為避免遭遇急難變故的家庭，因生活物資短缺挨餓，南投縣政府以餐食援助方式發放「好食券」，憑券可至超商、超市量販及特約店家兌換食物，但部分偏鄉缺乏連鎖店，今年為此與部分在地傳統商店合作，讓有需求的民眾能及時換取餐食。

南投縣社勞局指出，縣府開辦食物銀行，除提供弱勢家庭定點、定時的食物及民生物資援助外，也印製「好食券」於該局、公所、警所、學校等地發放，供遭逢急難變故的民眾領取，而該餐券於2014年上路後，每年發出6、7千張券不等。

而有別於一般定期救助，「好食券」是以餐食援助方式，及時幫助遭逢急難變故三餐無以為繼的民眾，不用審核社福資格，由放置餐券的管理單位現場評估發放，每人每次5張，憑券可到家樂福、楓康超市、4大超商等兌換便當、麵包等食品。

不過，南投縣幅員廣大，偏鄉山區居民多，部分地區缺乏便利商店或連鎖賣場，致使好食券兌換管道受限，為讓有需求的民眾能及時得到餐飲協助，社勞局今年擴大與在地傳統商店合作，讓偏鄉地區的民眾能便捷的兌換餐食。

社勞局表示，目前國姓鄉阿禧哥擔仔麵、田心園烘培房、集香軒烘培坊、隨香自助餐；仁愛鄉美美小食堂、富勝商店、中村小吃、快樂商店；水里鄉振隆商店、易鼎咖啡簡餐茶坊及信義鄉南盛商店，4鄉鎮共11家合作商家可憑好食券換餐。