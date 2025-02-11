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台中東勢新丁粄節元宵登場 市長盧秀燕：求子很靈驗

中央社／ 台中11日電
台中市長盧秀燕今天表示，新丁粄節有「好孕」及「好運」的意義，求男育女很靈驗，這與國安有密切關係。聯合報系記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天表示，新丁粄節有「好孕」及「好運」的意義，求男育女很靈驗，這與國安有密切關係。聯合報系記者黃仲裕／攝影

台中市重要的客家文化活動「台中東勢新丁粄節」將於明天元宵節登場，市長盧秀燕今天表示，新丁粄節有「好孕」及「好運」的意義，求男育女很靈驗，這與國安有密切關係。

「台中東勢新丁粄節」12日至13日將在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路及各廟宇登場，市府客家事務委員會主委江俊龍今天在市政會議說明活動內容，號召廟宇、社區、社團、商店與學校攜手合作，延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」等3大核心精神。

盧秀燕指出，「台中東勢新丁粄節」可以做得有聲有色，與活動本身吉祥、好運的內涵有關。新丁粄節連年都在台中市最大的客家聚落—東勢客家文化園區舉辦，有「好孕」的意義，想生男就吃龜粄，想生女就吃桃粄。

盧秀燕還透露，國民黨立法委員黃健豪可做為見證人，他已有1名女兒，希望再有1個孩子，去年吃了桃粄和龜粄後，太太懷了龍鳳胎，下月即將生產，可見求男育女非常靈驗。

盧秀燕說，一般傳統節慶活動多是吸引長輩參加，但是從新丁粄節歷年人流分析顯示，遊客年齡層比率最高是20至29歲，剛好落在生男育女的年齡，可見新丁粄節不只是重要的客家文化城市品牌活動，更與國安有密切關係。

江俊龍表示，開幕活動將由東勢製粄職人吳新發師傅現場實作「120斤超級新丁粄」揭開序幕，並邀請中信兄弟啦啦隊成員儀諪、畇二領跳「台灣尚勇」開場，現場還有「百人新丁粄DIY」讓230名師生親自體驗製作，感受客家文化的深厚底蘊。

客家文化 新丁粄 盧秀燕

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