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「花在彰化」入園人次刷新紀錄 縣長王惠美籲：別近廟欺神趕快去

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2025花在彰化遊園人次累計破百萬，創新記錄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2025花在彰化遊園人次累計破百萬，創新記錄。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「花在彰化」每年展期15天，遊園最多101萬人次，今年大年初一到昨（10日）正月十三，入園108萬4232人次，縣長王惠美今到溪州公園森林區，請民眾把握今、明兩天入園遊玩，錯過了要等一年。

王惠美說，往年「花在彰化」要拚入園人次達百萬要拚得「疲憊喘」，口碑做出來，今年截至昨累計108萬多人次，民眾來溪州公園有很多玩法，例如「一日雙爐」先遊溪州公園、到吃羊肉爐，然後騎公共自行車沿著糖鐵國家綠道到溪湖鎮，遊玩溪湖糖廠、享用溪湖羊肉爐。

溪州鄉東州等社區民眾今遊玩溪州公園森林區，王惠美問「今年有誰去溪州公園『花在彰化』？」許多人舉手，王惠美點著沒舉手的人「你們沒去的，今、明兩天一定要去。」

她又說，溪州公園「花在彰化」活動內容豐富，周邊又有森林區可遊憩，俗語說「近廟欺神」，反而在地的溪州鄉民、彰化縣民到外縣市遊玩，沒來在地好地方旅遊。

城觀處表示，溪州森林公園展演台設置薄膜頂蓋工程及溪州故事館旁意象牆彩繪營造計畫，縣政府補助溪州鄉公所合計450萬元經費辦理優化。

森林公園 溪湖鎮 王惠美

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